Karmod, Pakistan MİLGEM Projesi İçin Ofis Binaları Kurdu

Karmod, Pakistan'n MİLGEM projesinde kullanılmak üzere Karaçi tersanesine konteyner ofis binaların kurulumunu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Konteyner Genel Müdürü Yavuz Genç, modüler konteyner şantiye ve ofis yapılarında Karmod'un dünyanın önde gelen üreticilerinden olduğunu belirtti.

Genç, "Şantiye ve ofis yapılarımızla enerjiden madenciliğe, limanlardan yol yapıma, ticari yapılardan markalı konutlara dünyanın birçok bölgesinde büyük projelere hizmet veriyoruz. Pakistan MİLGEM Projesi çerçevesinde İstanbul ve Karaçi tersanelerinde eş zamanlı olarak korvet ve gemilerin üretildiği savunma sanayi projesinde yapılarımızla yer almaktan ayrı bir heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamındaki konteyner yapılarını Karaçi tersanesinde iki ayrı bölgeye kurduklarını kaydeden Genç, tam demonte özellikte Tuzla fabrika tesislerinde üretimi yapılan konteyner ofisleri Karaçi'ye sevk ettiklerini anlattı.

Ofis binalarını süpervizör ekipleri denetiminde tersane içerisindeki iki ayrı sahaya kurduklarını belirten Genç, şu bilgileri paylaştı:

"42 metrekarelik ofislerimiz Pakistan MİLGEM projesi için Karinaya Monteli Sonar ünite geliştiren firmanın teknik ekibince kullanılacak. Binanın ofis içi ihtiyaçlarından masa, sandalye koltuk gibi mobilyalarla birlikte klima tedarikleri de firmamızca gerçekleştirildi."