Karmod, sahte kampanyalara karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod, sahte kampanyalara karşı uyarıda bulundu

Karmod, sosyal medyada yayılan sahte kampanyalara karşı kullanıcıları uyardı. Şirket, sahte hesaplar aracılığıyla yapılan 'Çekilişle Karmod prefabrik ev veriyoruz' gibi dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

21.08.2024 16:16
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Karmod, sosyal medyada yayılan "Prefabrik ev çekilişi" benzeri sahte kampanyalara karşı uyarılarda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, kullanıcılara son dönemde sosyal medya ağlarında Karmod marka adına sahte hesaplar oluşturarak "Çekilişle Karmod prefabrik ev veriyoruz" şeklindeki aldatıcı sahte kampanya faaliyetlerine itibar edilmemesi yönünde uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, son dönemde prefabrik yapı sektörünün de dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunanların hedefinde olduğunu vurguladı.

Kullanıcıların ucuza konteyner ev vaadiyle yapılan aldatıcı dolandırıcılık faaliyetlerine asla itibar etmemelerini belirten Yüceer, "Bir de şunu hatırlatmak isteriz ki kurumsal firmalar şahıs hesaplarına ödeme talebinde bulunmazlar. Bu nedenle şahıs hesaplarına yapılan ödeme taleplerine karşı temkinli olmalarını öneririz." açıklamasında bulundu.

Bu faaliyetlerde bulunanların özellikle Karmod gibi sektörün öncü markaların adlarını kullanarak art niyetlerine alet etmeye çalıştıklarına vurgulayan Yüceer, şunları kaydetti:

"Son günlerde Facebook benzeri sosyal medya ağlarında Karmod marka adımızı kullanarak açılan sahte hesaplarla yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerinin olduğuna üzülerek şahit oluyoruz. Karmod markamızla hiç bir ilişkisi bulunmayan art niyetli kişilerce açılan bu hesaplarda 'Çekilişle Karmod prefabrik ev veriyoruz, şu kadar parayı şu hesaba yatırın çekilişe katılın' benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine asla itibar edilmemesi için kamuoyuna duyurmak isteriz. Karmod olarak pazarlama faaliyetlerimizde çekiliş tarzı yöntemleri kullanmadığımızı da ayrıca belirtmek isteriz."

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod, sahte kampanyalara karşı uyarıda bulundu - Son Dakika

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