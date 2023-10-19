Türk enerji şirketi Karpowership, Afrika ülkesi Gine-Bissau'ya yeniden elektrik vermeye başladı

Türk şirketi Karpowership, yüzer enerji gemileriyle hizmet verdiği Gine Bissau'nın elektriğini kesmişti. 17 milyon dolarlık borcunu alamadığı için böyle bir hamle yapan şirket, ülkenin ödeme yapmasıyla yeniden ülkeye enerji vermeye başladı.

KESİNTİ 1,5 GÜN SÜRDÜ

Şirketten yapılan açıklamada, finansal zorlukların Gine Bissau hükümeti tarafından giderilmesinin ardından yakıt sorununun çözüldüğü ve yeniden elektrik verilmeye başlandığı belirtildi. Açıklamada, elektrik kesintisinin yalnız 1,5 gün sürdüğüne işaret edildi.

ÖDEME ALAMAYINCA ELEKTRİĞİ KESMİŞLERDİ

Ülkenin ana elektrik tedarikçilerinden olan Karpowership, ödemeleri alamamasından ötürü operasyonlarını durdurmak zorunda kalmıştı. Gine Bissau'ya 2019'dan bu yana elektrik sağlayan şirket, yüzer enerji gemileriyle dünyanın çok sayıda ülkesine enerji tedarik ediyor.

ÜLKEDE YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

Atlas Okyanusu kıyısındaki ve dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Gine-Bissau, Dünya Bankası verilerine göre 1,9 milyon nüfusa sahip.