Kars, Ardahan ve Iğdır için tarihi buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars, Ardahan ve Iğdır için tarihi buluşma

Kars, Ardahan ve Iğdır için tarihi buluşma
06.06.2026 15:20  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen Bölge Kalkınma Toplantısı'nda Kars, Ardahan ve Iğdır'ın ekonomik geleceği masaya yatırıldı. Lojistik, sanayi, tarım ve turizm alanlarında ortak hedefler belirlenirken, bölgenin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan bir ticaret merkezi haline getirilmesi için yol haritası oluşturuldu. Toplantıda Zengezur Koridoru ve demiryolu projeleri de ele alındı.

Kars'ta düzenlenen Bölge Kalkınma Toplantısı'nda, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın ekonomik geleceği masaya yatırıldı. Lojistikten sanayiye, tarımdan turizme kadar birçok başlıkta ortak hedefler belirlenirken, bölgenin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan stratejik bir üretim ve ticaret merkezi haline getirilmesi için yol haritası oluşturuldu.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle, Kars Ardahan Iğdır Eğitim ve Kalkınma Vakfı'nın (KAI Vakfı) katkılarıyla düzenlenen "Kars-Ardahan-Iğdır Bölge Kalkınma Toplantısı", bölgenin ekonomik geleceğine yön verecek önemli kararların alındığı geniş katılımlı bir platforma dönüştü.

Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı; kamu yöneticileri, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarını aynı masa etrafında buluşturdu.

Toplantının moderatörlüğünü Türkiye'de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak üstlenirken; Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, KAI Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, KAI Vakfı Başkanı Abdullah Akbulak ile çok sayıda iş insanı ve STK temsilcisi toplantıda yer aldı.

"Geleceği konuşmak için toplandık"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, bölgenin artık yeni ekonomik düzende daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bozan, "Burada sadece bir panel yapmak için toplanmadık. Geleceği konuşmak, çocuklarımıza nasıl bir bölge bırakacağımızı planlamak için bir aradayız. Dünyada ekonomik rekabet kuralları değişiyor. Yeni ticaret yolları oluşuyor, yeni üretim merkezleri ortaya çıkıyor. Bizim yerimizde sayma lüksümüz yok. Daha fazla üretmeye, daha fazla iş birliği yapmaya ihtiyacımız var" dedi.

Prof. Dr. Korkmaz: "Bugün 400 kilo peynir bir telefon ediyor, yarın tersi olacak"

Toplantının dikkat çeken konuşmalarından biri de KAI Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz'dan geldi. Dünyada organik ürünlere yönelik talebin hızla arttığını belirten Korkmaz, bölgenin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün bir cep telefonu yaklaşık 400 kilo kaşar peynirine denk geliyor. Ancak bu böyle devam etmeyecek. Organik tarım ve organik ürünler dünyada giderek daha fazla değer kazanıyor. Bir gün gelecek, bir cep telefonu bir kilo peynire denk olacak. Bölge olarak bu dönüşüme hazırlanmalı ve potansiyelimizi nasıl değerlendireceğimizi daha fazla tartışmalıyız."

"Vali Polat'tan yatırımcılara açık çağrı"

Toplantının kapanışında konuşan Kars Valisi Ziya Polat ise yatırımcılara seslenerek Kars'ın büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Vali Polat, kamuya ait tarihi yapıların yatırımcılara açılabileceğini belirterek, "Elimizdeki tarihi binaları yap-işlet-devret modeliyle değerlendirmeye hazırız. Valiliğe ait bir binayı 5 yıldızlı otel yatırımı için devrettik. Bölgeye yatırım yapan herkes kazançlı çıkacak. Turizmde çok ciddi bir hareketlilik var. Yakın gelecekte otel yapacak yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Devlet tüm kurumlarıyla bölgenin kalkınması için çalışıyor" diye konuştu.

"Zengezur Koridoru ve demiryolu projeleri gündemdeydi"

Toplantıda bölgenin uluslararası ticaretteki stratejik konumu da ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Özellikle Zengezur Koridoru'nun sağlayacağı ekonomik fırsatlar, Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu Projesi ve sınır kapılarındaki gelişmelerin bölge ekonomisine etkileri masaya yatırıldı.

Katılımcılar, Kars'ın yalnızca transit geçiş güzergahı olarak değil; üretim, depolama, sanayi ve lojistik faaliyetlerinin entegre biçimde yürütüldüğü bölgesel bir merkez haline getirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Bu kapsamda Karma Organize Sanayi Bölgesi, Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Lojistik Merkez projelerinin birbirini tamamlayan tek bir ekonomik ekosistem olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantının en önemli çıktılarından biri ise bölgenin ortak kalkınma vizyonunu ortaya koyacak stratejik bir belge hazırlanması kararı oldu. Kars, Ardahan ve Iğdır Ticaret ve Sanayi Odalarının ortak çalışmasıyla hazırlanacak "Kalkınma Manifestosu", bölgenin 2030 hedeflerini belirleyen kapsamlı bir yol haritası olacak. Katılımcılar, bu çalışmalar sayesinde KAI Bölgesi'nin önümüzdeki yıllarda Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan güçlü bir üretim, ticaret ve lojistik üssüne dönüşmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bölgenin geleceğine ışık tutan toplantı, katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Orta Asya, Politika, Kafkasya, Ekonomi, Ardahan, Turizm, Tarım, Iğdır, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars, Ardahan ve Iğdır için tarihi buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Aziz Yıldırım’ın canlı yayında sinekle imtihanı Aziz Yıldırım'ın canlı yayında sinekle imtihanı
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı 23 yıl hapis cezasıyla aranan firari kıskıvrak yakalandı
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı
Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar Bir ailenin kahreden kaderi: 11 yıl arayla aynı acıyı yaşadılar

15:40
Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı
Şekip Mosturoğlu: Genel kurula mı geldiniz, yoksa maça mı?
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye’ye gelin, Türkiye’ye yerleşin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
15:14
Özrü yetmedi Rahmi Koç’un “fıkrasına“ tepkiler çığ gibi büyüyor
Özrü yetmedi! Rahmi Koç'un "fıkrasına" tepkiler çığ gibi büyüyor
15:05
Herkes ismini aratıyor Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım’a ağzına geleni saydı
Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı
15:02
16 barodan ortak açıklama Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
16 barodan ortak açıklama! Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundular
14:17
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 15:50:53. #7.12#
SON DAKİKA: Kars, Ardahan ve Iğdır için tarihi buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.