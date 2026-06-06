Kars, Ardahan ve Iğdır için tarihi buluşma

Kars'ta düzenlenen Bölge Kalkınma Toplantısı'nda, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın ekonomik geleceği masaya yatırıldı. Lojistikten sanayiye, tarımdan turizme kadar birçok başlıkta ortak hedefler belirlenirken, bölgenin Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan stratejik bir üretim ve ticaret merkezi haline getirilmesi için yol haritası oluşturuldu.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle, Kars Ardahan Iğdır Eğitim ve Kalkınma Vakfı'nın (KAI Vakfı) katkılarıyla düzenlenen "Kars-Ardahan-Iğdır Bölge Kalkınma Toplantısı", bölgenin ekonomik geleceğine yön verecek önemli kararların alındığı geniş katılımlı bir platforma dönüştü.

Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı; kamu yöneticileri, iş dünyası temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarını aynı masa etrafında buluşturdu.

Toplantının moderatörlüğünü Türkiye'de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak üstlenirken; Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, KAI Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, KAI Vakfı Başkanı Abdullah Akbulak ile çok sayıda iş insanı ve STK temsilcisi toplantıda yer aldı.

"Geleceği konuşmak için toplandık"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan, bölgenin artık yeni ekonomik düzende daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bozan, "Burada sadece bir panel yapmak için toplanmadık. Geleceği konuşmak, çocuklarımıza nasıl bir bölge bırakacağımızı planlamak için bir aradayız. Dünyada ekonomik rekabet kuralları değişiyor. Yeni ticaret yolları oluşuyor, yeni üretim merkezleri ortaya çıkıyor. Bizim yerimizde sayma lüksümüz yok. Daha fazla üretmeye, daha fazla iş birliği yapmaya ihtiyacımız var" dedi.

Prof. Dr. Korkmaz: "Bugün 400 kilo peynir bir telefon ediyor, yarın tersi olacak"

Toplantının dikkat çeken konuşmalarından biri de KAI Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz'dan geldi. Dünyada organik ürünlere yönelik talebin hızla arttığını belirten Korkmaz, bölgenin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün bir cep telefonu yaklaşık 400 kilo kaşar peynirine denk geliyor. Ancak bu böyle devam etmeyecek. Organik tarım ve organik ürünler dünyada giderek daha fazla değer kazanıyor. Bir gün gelecek, bir cep telefonu bir kilo peynire denk olacak. Bölge olarak bu dönüşüme hazırlanmalı ve potansiyelimizi nasıl değerlendireceğimizi daha fazla tartışmalıyız."

"Vali Polat'tan yatırımcılara açık çağrı"

Toplantının kapanışında konuşan Kars Valisi Ziya Polat ise yatırımcılara seslenerek Kars'ın büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Vali Polat, kamuya ait tarihi yapıların yatırımcılara açılabileceğini belirterek, "Elimizdeki tarihi binaları yap-işlet-devret modeliyle değerlendirmeye hazırız. Valiliğe ait bir binayı 5 yıldızlı otel yatırımı için devrettik. Bölgeye yatırım yapan herkes kazançlı çıkacak. Turizmde çok ciddi bir hareketlilik var. Yakın gelecekte otel yapacak yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Devlet tüm kurumlarıyla bölgenin kalkınması için çalışıyor" diye konuştu.

"Zengezur Koridoru ve demiryolu projeleri gündemdeydi"

Toplantıda bölgenin uluslararası ticaretteki stratejik konumu da ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Özellikle Zengezur Koridoru'nun sağlayacağı ekonomik fırsatlar, Kars-Iğdır-Nahçıvan Demiryolu Projesi ve sınır kapılarındaki gelişmelerin bölge ekonomisine etkileri masaya yatırıldı.

Katılımcılar, Kars'ın yalnızca transit geçiş güzergahı olarak değil; üretim, depolama, sanayi ve lojistik faaliyetlerinin entegre biçimde yürütüldüğü bölgesel bir merkez haline getirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Bu kapsamda Karma Organize Sanayi Bölgesi, Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Lojistik Merkez projelerinin birbirini tamamlayan tek bir ekonomik ekosistem olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantının en önemli çıktılarından biri ise bölgenin ortak kalkınma vizyonunu ortaya koyacak stratejik bir belge hazırlanması kararı oldu. Kars, Ardahan ve Iğdır Ticaret ve Sanayi Odalarının ortak çalışmasıyla hazırlanacak "Kalkınma Manifestosu", bölgenin 2030 hedeflerini belirleyen kapsamlı bir yol haritası olacak. Katılımcılar, bu çalışmalar sayesinde KAI Bölgesi'nin önümüzdeki yıllarda Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan güçlü bir üretim, ticaret ve lojistik üssüne dönüşmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bölgenin geleceğine ışık tutan toplantı, katılımcılara plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi. - KARS