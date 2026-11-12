Kars Harakani Havalimanı'nı ilk 10 ayda 523 bin 113 yolcu kullandı - Son Dakika
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Kars Harakani Havalimanı'nı ilk 10 ayda 523 bin 113 yolcu kullandı

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Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk 10 ayında 523 bin 113 yolcuyu ağırlarken aynı dönemde 3 bin 207 uçak trafiği ve 4 bin 708 ton yük taşındı. Ekim ayında havalimanını 49 bin 103 yolcu kullanırken 327 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti.

Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk 10 ayında 523 bin 113 yolcuya hizmet verirken, aynı dönemde 3 bin 207 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanında taşınan yük miktarı ise 4 bin 708 tona ulaştı.

Kars'ın ulaşımında önemli bir yere sahip olan Harakani Havalimanı, 2026 yılında yolcu ve uçak trafiğiyle dikkat çekti. Havalimanında ekim ayında 49 bin 103 yolcuya hizmet verilirken, 327 uçak iniş ve kalkış yaptı. Aynı ay içerisinde taşınan yük miktarı 376 ton olarak kayıtlara geçti.

"10 ayda yarım milyonu aşkın yolcu"

Kars Harakani Havalimanı'nın 2026 yılının ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık verileri de açıklandı. Buna göre, söz konusu dönemde toplam 523 bin 113 yolcu havalimanını kullandı. Aynı süreçte 3 bin 207 uçak trafiği gerçekleşirken, yolcu ve kargo taşımacılığı kapsamında toplam 4 bin 708 ton yük taşındı.

DHMİ tarafından açıklanan rakamlar, Kars'ın hava ulaşımındaki hareketliliğini ortaya koyarken, havalimanının kent içi ve şehirler arası ulaşımda üstlendiği önemli rolü de gözler önüne serdi.

"Ekim ayında 49 bin yolcu"

Ekim ayı verilerine bakıldığında ise Harakani Havalimanı'nda 49 bin 103 yolcuya hizmet sunulduğu görüldü. Bir ay içerisinde gerçekleşen 327 uçak trafiğiyle hava ulaşımı sürerken, 376 ton yük taşımacılığı gerçekleştirildi.

Özellikle Kars'ın turizm potansiyeli, ticari faaliyetleri ve bölgesel ulaşım ağı açısından önemli bir konumda bulunan Harakani Havalimanı, yılın geride kalan 10 ayında yüz binlerce yolcuyu ağırladı.

DHMİ'nin açıkladığı veriler, Kars'ın hava ulaşımındaki yoğunluğunu ortaya koyarken, Harakani Havalimanı'nın kentin ulaşım altyapısındaki önemini bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İHA
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