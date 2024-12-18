Kars Havalimanı'nda Kasım İstatistikleri Açıklandı

Ekonomi

Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı'nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 42 bin 423 oldu. Kasım ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 268 olurken, 348 ton yük taşındı.

2024'ün ilk 11 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu 538 bin 859, uçak trafiği 3 bin 301 ve 5 bin 37 ton ise yük taşındı. - KARS