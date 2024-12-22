Kars Şeker Fabrikası Rekor Pancara Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Kars Şeker Fabrikası Rekor Pancara Ulaştı

Kars Şeker Fabrikası Rekor Pancara Ulaştı

Kars Şeker Fabrikası, 2024-2025 sezonunda 175 bin ton pancar işleyerek hedefi aştı.

22.12.2024 16:40
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Kars Şeker Fabrikası 2024-2025 dönemi pancar alım kampanyasında 140 bin tonluk hedefin üstüne çıkılarak, 175 bin ton pancar işledi.

Türkşeker'e ait Kars Şeker Fabrikası'nda bu dönem Akyaka, Arpaçay ve Patnos kantarlarından alınan 175 bin ton pancar şekere dönüştürüldü. 1993 yılından itibaren hizmet veren ve sürekli pancardaki azalma dedikodularıyla gündeme gelen Kars Şeker Fabrikası, üreticilerin desteğiyle hedeflerin üzerine çıkmaya devam ediyor.

Kars Şeker Fabrikası bugün 2024-2025 şeker pancarı alım sezonunu son gelen tırla kapattı. Kazasız belasız bir sezon geçirmenin sevincini yaşayan fabrika çalışanları, son hasadı getiren üreticiye de tatlı ikramında bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Tarım, kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars Şeker Fabrikası Rekor Pancara Ulaştı - Son Dakika

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