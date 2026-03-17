Kars'ta Araç Sayısı 55 Bin 158'e Ulaştı
Kars'ta Araç Sayısı 55 Bin 158'e Ulaştı

Kars\'ta Araç Sayısı 55 Bin 158\'e Ulaştı
17.03.2026 12:58
Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat 2026 itibarıyla 55 bin 158 oldu, artış devam ediyor.

Kars'ta 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 55 bin 158 olarak açıklandı.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Şubat ayı sonu itibarıyla kent genelinde kayıtlı araç sayısı 55 bin 158'e ulaştı.

Kentteki araçların büyük bölümünü otomobiller oluştururken, bunu traktör, kamyonet ve motosikletler takip etti. Özellikle kırsal kesimde tarım faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle traktör sayısının da dikkat çekici seviyede olduğu görüldü.

Öte yandan, araç sayısındaki artışa paralel olarak şehir içi ve şehirler arası trafikte yoğunluk da zaman zaman hissediliyor. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle kış şartlarının etkili olduğu bölgede dikkatli ve kontrollü araç kullanılması gerektiğini belirtti.

Kars'ta araç sayısındaki artışın önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Kentte hem bireysel araç kullanımının yaygınlaşması hem de ticari faaliyetlerin artması, trafiğe kayıtlı araç sayısındaki yükselişte etkili oluyor. - KARS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Ulaşım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Araç Sayısı 55 Bin 158'e Ulaştı - Son Dakika

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
SON DAKİKA: Kars'ta Araç Sayısı 55 Bin 158'e Ulaştı - Son Dakika
