Kars'ta Enerji Altyapısında Yenilikçi Adımlar - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta Enerji Altyapısında Yenilikçi Adımlar

Kars\'ta Enerji Altyapısında Yenilikçi Adımlar

Aras Elektrik, Kars'taki altyapı iyileştirmeleriyle enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

09.02.2025 16:17
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Aras Elektrik, Kars ilindeki yatırımlarıyla hem şehre hem de bölgedeki yaşam kalitesine katkı sağlamak için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. Kars'ta gerçekleştirilen şebeke altyapısı, iyileştirmeler ve aydınlatma projeleri ile önemli başarılar elde ediyor.

Kars'ta yapılan altyapı yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan İl Koordinatörü Zafer Demir, şehrin elektrik şebekesinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan projelerin büyük bir önem taşıdığını belirtti. Demir: "Kars'taki enerji ihtiyacını daha güvenli ve verimli bir şekilde karşılamak için elektrik şebekemizi sürekli olarak iyileştiriyoruz. Bu çalışmalar, enerji dağıtımındaki verimliliği artırarak, vatandaşlarımıza kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak için büyük bir fırsat sunuyor." dedi. Proje kapsamında yapılan iyileştirmeler, hem şehrin enerji altyapısını güçlendirmeyi hem de gelecekteki enerji taleplerine cevap verebilecek kapasiteyi artırmayı hedefliyor. Kars'ın enerji altyapısındaki bu yenilikçi adımlar, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir enerji kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.

Kayıp Kaçak Oranı Azaltıldı

Kars'taki önemli bir iyileştirmelerden birinin de kayıp kaçak olduğunu belirten Demir: "2013'ten önce %26 olan kayıp kaçak oranı, yapılan yatırımlar ve altyapı iyileştirmeleri sayesinde şu an %12.80'e düşürüldü. Bu önemli azalma, enerji verimliliğini artırmak ve şehirdeki enerji tüketimini daha sağlıklı hale getirmek için atılan büyük adımların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Hizmet verdiğimiz ketimizde, bu başarıyla hem maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlıyor hem de şehre daha güvenli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı sunuyoruz."

Arıza Giderme Süresinde Önemli İyileşme

Tüketicilerin yaşam kalitesini artırmaya devam eden Aras Elektrik arıza giderme süresini ciddi oranda iyileştirdi. Ortalama 3,5 saatten 1 saate indirdiği arıza giderme süresiyle %71'lik bir iyileşme sağlandı. Bu başarı, yapılan altyapı yatırımları ve ekiplerin hızlı müdahaleleriyle mümkün hale geldi. Enerji kesintilerini en aza indirerek şehrin enerji ihtiyacını daha verimli ve güvenli bir şekilde karşılamayı hedefliyor.

Altyapı Güçlendiriliyor, Şehir Daha Aydınlık Hale Geliyor

Şehirdeki yatırımların büyük önem taşıdığını vurgulayan Demir: "Aras Elektrik olarak, her geçen gün daha güvenli, modern ve sürdürülebilir bir şehir inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kars'taki 41 binden fazla sokak aydınlatmamızla şehrimizi aydınlatıyor, yatırımlarımızla halkımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu projeler sayesinde şehri geceyi aydınlık, güvenli ve erişilebilir hale getiriyoruz. Hem şebeke altyapısı hem de aydınlatma konusunda sürdürülebilir çözümlerle, Aras Elektrik olarak Kars'a değer katmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

2025 Yılındaki Hedefler

2025 yılı hedefleri için de konuşan Demir: "Bu yıl için enerji altyapısı alanında büyük bir yatırım çalışması başlattık. Planlı bakım, küçük ek tesisler vb. yatırım işleri kapsamında toplamda 500 milyon TL'lik bütçe ayırdık. Bu yatırımların içinde, özellikle şebeke hatlarının yeraltına alınması çalışmaları için de 90 milyon TL'lik bir bütçe planı hazırladık. Bu projeler, şehrin enerji altyapısının güçlendirilmesi ve daha güvenli, sürdürülebilir bir enerji dağıtımının sağlanması adına önemli adımlar olacak."

Şehirde yapılacak olan yatırımlar, hem enerji verimliliğini artırmak hem de Kars'ı daha modern bir hale getirmek için önemli adımlar atılmasını sağlayacak. - KARS

Kaynak: İHA

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