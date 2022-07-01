Kars'ta hayvancılık paneli - Son Dakika
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Kars'ta hayvancılık paneli

01.07.2022 15:32
Kars'ta hayvancılık paneli

Kars'ta, "Büyükbaş Hayvanlarda Dölverimi Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu panel düzenlendi.

Kars'ta, "Büyükbaş Hayvanlarda Dölverimi Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu panel düzenlendi.

Düzenlenen panele Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç'ta katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars Ticaret Odası, Kars Ziraat Odası, Kars Ticaret Borsası, Veteriner Embriyo Teknoloji Derneği, Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ile Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası işbirliğiyle organize edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını VHO Başkanı Ercan Ödül yaptı.

"Büyükbaş Hayvanlarda Dölverimi Sorunları ve Çözüm Önerileri" Paneli'nde konuşan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Türkiye şuanda dünyada kırmızı et tüketimini ne üstlerde, ne çok altlarda tüketebilen bir ülkedir. Artırmaya ihtiyacı var mıdır vardır. Avrupa'da kırmızı et tüketimi çok daha fazla gözükür. Sebebi, biliyorsunuz. Ciddi miktarda domuz eti tüketirler. Onun için bizden yüzde 20, yüzde 30 daha fazladır. Bizim de onu yakalamamız lazım. Zamanında yanlış politikalarla, birini rehber almadan yapılan uygulamalarla görülmüştür ki ülke insanımızın bir takım kaynakları bilinçsizce israf edilmiştir. İstenilen hedefe ulaşılamamıştır" dedi.

Kılıç, "Bizim ülkemiz, bizim coğrafyamız etçi ve kombina ırkları uygundur. Bizim özellikle mera hayvancılığımızın olduğu hayvanlarımızın beslenmek için yavrusunu doyurmak için uzak otlak alanlar olduğunu düşünecek olursanız yürümesi lazım, hareket etmesi lazım. Kas yağısının, kemik yapısının buna uygun olması lazım. Üstelik bizim süt tüketimimiz, çiy süt tüketimimiz özellikle dünyada az olan ülkelerden birisiyiz. Öyle bir alışkanlığımız yok. onun için biz çok süt tükettiğimiz zaman süt başımıza bela oluyor. Sütü satacak, tüketecek yer bulamıyoruz. Sütün fiyatları düşük, sütün fiyatı düştüğü zaman üretici haklı olarak süt sığırını elinden çıkarıyor. O zaman et yetiştiriciliği de sekteye uğruyor. Bizde bunların dengeli olması lazım. Özelikle etçi ırklara, kombine ırklara dönmemizin sebebi ülke olarak budur" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından panele geçildi. Büyükbaş Hayvanlarda Dölverimi sorununu paneli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Serhat Alkan, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Yavuz Öztürkler ile Prof. Dr. Savaş Yıldız'ın sunumları devam etti. Panelde çok sayıda STK Başkanı ve hayvan üreticileri katıldı. - KARS

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Kaynak: İHA

Kafkas Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta hayvancılık paneli - Son Dakika

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