Kars'ta Kredi Limiti 2 Milyon TL'ye Çıktı - Son Dakika
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Kars'ta Kredi Limiti 2 Milyon TL'ye Çıktı

Kars\'ta Kredi Limiti 2 Milyon TL\'ye Çıktı
23.07.2026 13:10
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Kars'ta 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinde kredi limiti 2 milyon TL'ye yükseldi.

Kars Valisi Ziya Polat, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Ziraat Bankası kredi limitinin 1 milyon 200 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarıldığını belirtti.

Kars'ta kırsal kalkınmayı desteklemek ve küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinde kredi limiti artırıldı. Kars Valisi Ziya Polat ve İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Ziraat Bankası Kars Şube Müdürü Sinan Aydemir iş birliğiyle yürütülen projede faizsiz kredi üst limitinin 2 milyon TL'ye çıkarılması dolayısıyla protokol imzalandı.

Projenin 5 yıldır başarıyla uygulandığını ve devam edeceğini ifade eden Vali Ziya Polat, "Kredi miktarı bugün itibarıyla 2 milyon TL'ye çıktı. Bu imkanla vatandaşlarımız küçükbaş hayvan alımı ve beslemesi için uygun şartlarda kredi kullanabilecek. Şu ana kadar çiftçilerimize 20 binin üzerinde küçükbaş hayvan kazandırıldı. Yeni miktarla birlikte bu sayıyı daha da artıracağız. Benim hedefim Kars genelinde minimum 100 bin hayvana ulaşmak. Üretmeye niyetli olan herkese devletimiz ve hükümetimiz desteğini veriyor, vermeye de devam edecek" dedi.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ise tesisi veya barınağı olan tüm vatandaşların İl Müdürlüğüne müracaat ederek Ziraat Bankası üzerinden 2 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabileceklerini belirtti.

2021 yılında başlatılan projede 2026 yılının ilk 6 ayı itibarıyla toplam bin 205 başvuru alındı. Yapılan incelemeler ve onay süreçlerinin ardından 232 yetiştirici projeye dahil olarak üretime başladı.

Projede Yer Alan Yetiştiricilerin İlçelere Göre Dağılımı: Digor: 69, Merkez: 46, Kağızman: 34, Susuz: 20, Selim: 19, Arpaçay: 18, Akyaka: 13 ve Sarıkamış: 13

Bugüne kadar proje kapsamında yetiştiricilere 76.925.090,23 TL tutarında kredi sağlandı ve toplam 21 bin 195 küçükbaş hayvan alımı gerçekleştirildi. İlk dönemlerde 100 bin TL ile başlayan ve zamanla 1 milyon 200 bin TL'ye çıkarılan kredi üst limiti, imzalanan yeni protokolle birlikte 2 milyon TL olarak güncellendi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin şu şartları taşıması gerekiyor:

Başvuran Kişi: 18 yaşını doldurmuş olmak, koyunculuk işletmesine, uygun barınağa ve mera kullanım hakkına sahip olmak. Hayvan Özellikleri: Akkaraman, Morkaraman, İvesi, Karacabey Merinosu, Orta Anadolu Merinosu veya Tuj koyunu ırkları/melezleri olmak. Sağlık ve Yaş: 6 ile 24 ay arasında bulunmak, kulak küpeli olmak, Brusella ve PPR aşıları tamamlanmış olmak. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Kredi Limiti 2 Milyon TL'ye Çıktı - Son Dakika

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