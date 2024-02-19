Kars'ta Ocak Ayında 231 Konut Satıldı, Türkiye Genelinde 80 Bin 308 Konut Satışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Kars'ta Ocak Ayında 231 Konut Satıldı, Türkiye Genelinde 80 Bin 308 Konut Satışı Gerçekleşti

Kars\'ta Ocak Ayında 231 Konut Satıldı, Türkiye Genelinde 80 Bin 308 Konut Satışı Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kars'ta Ocak ayında 231, Ağrı'da 236, Iğdır'da 92 ve Ardahan'da 17 konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Ocak ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. İstanbul, 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile en yüksek satış rakamına sahip oldu.

19.02.2024 15:07
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Kars'ta Ocak ayında 231 konut satıldı. Türkiye genelinde ise Ocak ayında 80 bin 308 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü Ocak 2024 konut satışlarını açıkladı. Buna göre; Kars'ta Ocak ayında 231, Ağrı'da 236, Iğdır'da 92 ve Ardahan'da 17 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve %yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kars'ta Ocak Ayında 231 Konut Satıldı, Türkiye Genelinde 80 Bin 308 Konut Satışı Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Ocak Ayında 231 Konut Satıldı, Türkiye Genelinde 80 Bin 308 Konut Satışı Gerçekleşti - Son Dakika
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