Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 56 Bin 460 - Son Dakika
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Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 56 Bin 460

Kars\'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 56 Bin 460
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Kars, Doğu Anadolu'da 56 bin 460 araçla en yüksek trafiğe kayıtlı araç sayısına sahip il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kars'ta Temmuz ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 460 oldu. Kars, bölgedeki komşu iller arasında en fazla trafiğe kayıtlı aracın bulunduğu il olarak öne çıktı.

Temmuz ayı itibariyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusundaki illerde trafiğe kayıtlı araç sayıları belli oldu. Buna göre Kars'ta 56 bin 460 araç trafiğe kayıtlı bulunurken, Iğdır'da 40 bin 119, Ağrı'da 38 bin 622, Ardahan'da ise 22 bin 859 araç kayıtlara geçti.

Veriler, Kars'ın çevre illere kıyasla araç sayısında belirgin şekilde önde olduğunu ortaya koydu. Kars'taki araç sayısı, Iğdır'dan 16 bin 341, Ağrı'dan 17 bin 838, Ardahan'dan ise 33 bin 601fazla oldu.

Dört ilin toplam trafiğe kayıtlı araç sayısı 158 bin 60 olarak hesaplanırken, Kars'ın toplam içerisindeki payı yaklaşık yüzde 35,7 oldu. Böylece Kars, bölgedeki araç yoğunluğu bakımından dikkat çeken illerden biri oldu.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısının yüksek olması, kentte ulaşım ve trafik yoğunluğunun yanı sıra araç sahipliği açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Kent merkezi ve ilçelerde özellikle yaz aylarında artan araç hareketliliği, şehir içi ulaşım ve otopark ihtiyacını da gündeme getiriyor.

Temmuz ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayıları şöyle: Kars: 56 bin 460,Iğdır: 40 bin 119, Ağrı: 38 bin 622. Kars, 56 bin 460 araçla dört il arasında ilk sırada yer aldı.

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu, Ekonomi, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 56 Bin 460 - Son Dakika

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