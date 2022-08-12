KATSO'da Dış Ticaret ve Sınır Ticareti Eğitimi düzenlenecek - Son Dakika
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KATSO'da Dış Ticaret ve Sınır Ticareti Eğitimi düzenlenecek

12.08.2022 17:19
KATSO'da Dış Ticaret ve Sınır Ticareti Eğitimi düzenlenecek

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ihracat yapma isteğinde olan firmalara veya hali hazırda ihracat yapan ancak ihracat payını artırmak isteyen firmalara yönelik 'Dış Ticaret ve Sınır Ticareti Eğitimi' düzenleneceği açıklandı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) ihracat yapma isteğinde olan firmalara veya hali hazırda ihracat yapan ancak ihracat payını artırmak isteyen firmalara yönelik 'Dış Ticaret ve Sınır Ticareti Eğitimi' düzenleneceği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, 'İlimiz Kars Çıldır-Aktaş Sınır Gümrük Kapısı ve Iğdır Dilucu Sınır Gümrük Kapısı üzerinden Dış Ticaret yetkisine sahip olmasına rağmen bu avantajdan firmalarımız yeterince faydalanamamaktadır. Diğer taraftan Ermenistan ile sınır kapılarının açılmasına yönelik müzakereler yürütülmekte, Türkiye ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan Doğukapı Gümrük Kapısının açılması yönünde çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Alibeyoğlu, "Uluslararası ticaretin gün geçtikçe daha da önemli olduğu ve uluslararası pazarlarda rekabetin giderek arttığı günümüz ekonomisinde birçok üyemiz yurtdışında uygun pazarlar bulmaya dönük çalışmalar ve planlamalar yapmaktadır. Dolayısıyla Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak dış ticaret ve sınır ticareti yönünden büyük potansiyel taşıyan ilimizde ithalat ve ihracatın daha da gelişmesini sağlamak adına Dış Ticaret ve Sınır Ticareti Eğitimi düzenlenmesi yönünde çalışmalar başlattık ve üyelerimizin hizmetine sunduk. Tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Başkan Alibeyoğlu, "Dış Ticaret ve Sınır Ticareti eğitimlerimiz 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 26 Ağustos 2022 tarihinde sona erecektir. Ayrıca talep eden üyelerimize bireysel danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Eğitimlerimiz ve danışmanlık hizmetimiz tamamen ücretsizdir ve katılımcılara "Katılım Sertifikası" verilecektir. Düzenlemiş olduğumuz eğitim ve danışmanlık hizmeti üyelerimize büyük avantajlar sağlayacak ve üyelerimizin dış ticarete açılmasında önemli bir etken olacaktır. Bu anlamda üyelerimizi eğitim programına katılmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek olan Dış Ticaret ve Sınır Ticareti eğitimleri 22.08.2022 tarihinde başlayacak olup, 26.08.2022 tarihinde sona erecektir. Eğitim Dış Ticaret Uzmanı ve eğitmeni Recep Heptaş tarafından düzenlenecek. - KARS

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Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Iğdır, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KATSO'da Dış Ticaret ve Sınır Ticareti Eğitimi düzenlenecek - Son Dakika

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