Karsan, Santa Maria'ya Elektrikli Minibüs Teslim Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Karsan, Santa Maria'ya Elektrikli Minibüs Teslim Etti

Karsan, Santa Maria\'ya Elektrikli Minibüs Teslim Etti

Karsan, Santa Maria'da yeni mikrotransit projesi için 14 adet e-JEST minibüs teslim etti.

21.09.2024 15:46
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Karsan, Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Maria şehrine 14 adet e-JEST elektrikli minibüs teslim etti.???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yeni teslimatlarla dünya çapında varlığını artırmaya devam ediyor.

23 ülkede 1100 adedin üzerinde elektrikli aracıyla hizmet veren Karsan, hedef pazarlarından Kuzey Amerika'da yeni bir pilot uygulamada daha yerini aldı. 2022'de Kuzey Amerika pazarının ilk elektrikli minibüslerini hizmete alan Karsan, yeni projeyle Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Maria şehrinin de ilk elektrikli minibüsleri olan 14 adet e-JEST'i teslim etti.

Santa Maria'da başlatılan "Mikrotransit Projesi", şehir sakinlerine akıllı telefon uygulaması üzerinden esnek rezervasyon, gerçek zamanlı araç takibi ve mevcut ücret sistemleriyle entegre bir ulaşım hizmeti sunarak toplu taşıma deneyimini dönüştürüyor. Karsan e-JEST'ler, bu proje kapsamında sundukları düşük emisyon, sessiz sürüş ve dar sokaklarda yüksek manevra kabiliyetiyle şehrin yeni ulaşım altyapısının temel unsuru olarak öne çıkıyor.

Santa Maria Bölgesel Ulaşım'ın (SMRT) hayata geçirdiği Mikrotransit isimli pilot proje için düzenlenen teslimat töreninde Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş ve Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çetin'in katılımıyla, Karsan e-Jest'lerin şehir içi ulaşımda oynayacağı rol tanıtıldı.

Mikrotransit projesiyle, sabit güzergahlı otobüslerin hizmet vermediği bölgelere ulaşım sağlanarak şehir sakinlerinin erişimi artılırken daha düşük maliyetle esnek yolculuk imkanı sunuluyor. Yüzde 100 elektrikli e-JEST minibüsler de emisyonları azaltarak daha temiz hava ve sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin tamamlayıcı unsuru olacak.

"10 farklı noktada elektrikli araçlarımız hizmet veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baş, Karsan olarak ilklere imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Baş, 2022'de Kuzey Amerika'nın ilk 6 metrelik elektrikli minibüsü olan e-JEST ile pazara giriş yaptıklarını hatırlatarak, "Şimdi de Santa Maria şehrinde görev yapacak ilk elektrikli minibüsleri teslim ettik. e-JEST minibüslerimiz, Santa Maria'da toplu taşıma hizmetini daha erişilebilir hale getirecek. Bugün itibarıyla ABD ve Kanada'da, aralarında Santa Maria'nın da bulunduğu 10 farklı noktada elektrikli araçlarımız hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Projenin bölge halkına sunduğu faydalara değinen Baş, Mikrotransit hizmetinin, yolcuların akıllı telefonları aracılığıyla istedikleri zaman ve yerden yolculuk rezervasyonu yapabilmelerine olanak sağladığını bildirdi.

Baş, Karsan e-JEST'ler'in bu projenin belkemiği, akıllı teknolojilere uyumlu yapıları ve kompakt tasarımlarıyla bu tür yenilikçi uygulamalarda doğru çözüm ortağı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başlangıçta pilot uygulama olarak hafta içi hizmet verecek olan Mikrotransit projesi, talep arttıkça daha geniş bir zaman dilimine yayılacak. Karsan, yenilikçi projelerde sergilediği bu tür çözümlerle küresel arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Karsan olarak, dünya genelinde çevre dostu ve yenilikçi ulaşım çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Santa Maria'daki bu projede e-JEST'lerimizin tercih edilmesi, global pazarda ne kadar güçlü bir konuma sahip olduğumuzun bir göstergesi. Elektrikli araçlarımız, akıllı şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."

"Her kesimden insanımıza esnek ve erişilebilir bir ulaşım sunuyoruz"

Santa Maria Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gamaliel Anguiano da Santa Maria'da başlattıkları mikrotransit hizmetinin, Karsan e-JEST minibüslerinin sunduğu yenilikçi avantajlarla toplu taşımada yeni bir dönemi başlattığına dikkati çekti.

Anguiano, "Küçük boyutlarıyla e-JEST minibüslerimiz, dar sokaklara ve ulaşılması zor bölgelere rahatlıkla erişebiliyor, bu sayede her kesimden insanımıza esnek ve erişilebilir bir ulaşım sunuyoruz. Sıfır emisyon üreten bu araçlar, sürdürülebilir bir şehir yaratma hedefimize katkı sağlarken, özellikle akşam saatlerinde güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı tanıyor. Mikrotransit hizmetimizle, toplu taşımayı herkes için daha erişilebilir ve çevre dostu hale getirmekten gurur duyuyoruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Kuzey Amerika, Kaliforniya, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karsan, Santa Maria'ya Elektrikli Minibüs Teslim Etti - Son Dakika

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