Karsan, Sıfır Emisyon Projesi'nde Yer Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Karsan, Sıfır Emisyon Projesi'nde Yer Aldı

Karsan, Ulaştırma Bakanlığı'nın sıfır emisyon projesinin tanıtımında elektrikli araçlarıyla yer aldı.

03.05.2025 12:33
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Karsan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen "Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli ve otonom araçlarla toplu ulaşım altyapısının dönüşümünde aktif rol oynayan Karsan, toplantıya 12 metrelik e-ATA modeliyle katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin ulaşım altyapısında çevreci, dijital ve sürdürülebilir dönüşüm hedeflendiği duyuruldu.

Ulaşım sektöründe karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen proje ile Türkiye'de yeşil, dijital ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturulacak.

Tanıtımda Karsan'ı, Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ile Yurtiçi Satış Müdürü Adem Metin temsil etti.

Açıklamada tanıtım toplantısı sonrasında değerlendirmesine yer verilen Karsan Yurtiçi Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Karsan olarak bugün, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya ve okyanusları aşarak Japonya'ya kadar dünyanın dört bir yanında binlerce elektrikli aracımızı yollara çıkararak toplu ulaşımda sıfır emisyona geçişin öncülüğünü üstleniyoruz." ifadesini kullandı.

Arpacıoğlu, e-ATA, e-ATAK ve e-JEST modelleriyle Türkiye'nin pek çok kentinde dönüşüme yön verdiklerini belirtti.

Yeşil dönüşümün standartlarını belirlediklerini vurgulayan Arpacıoğlu, "Bugün bir kez daha altını çiziyoruz, elektrikli, hidrojenli ve otonom çözümlerimizle Türkiye'de sürdürülebilir ulaşımın dönüşümüne liderlik ediyor, aynı zamanda dünyada da bu değişimin öncüsü olarak yol alıyoruz. Türkiye'nin net sıfır hedefinde, sürdürülebilir mobilitenin taşıyıcı gücü olmaktan ve geleceği bugünden inşa etmekten büyük bir gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karsan, Sıfır Emisyon Projesi'nde Yer Aldı - Son Dakika

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