Kartepe'de market denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Kartepe'de market denetimleri sürüyor

06.04.2022 09:50
Kartepe'de market denetimleri sürüyor

Kartepe'de zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin marketlere yönelik yaptığı denetimler devam ediyor.

Kartepe'de zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin marketlere yönelik yaptığı denetimler devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde Ramazan ayı öncesinde başlayan denetimlerine devam ediyor. Ekipler özellikle yağ ve şeker ürünlerinin kontrolüne ağırlık veriyor. Bu çerçevede ekipler, zincir market denetimlerinde taze sebze ve meyve reyonlarındaki fiyat etiketleri ile yağ ve şeker fiyatlarını kontrol etti. Marketlerin depolarında da denetim yapan ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı kontrolü de gerçekleştirdi.

Gerekli kontrollerin düzenli olarak yapıldığını belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Görev ve yetkilerimiz doğrultusunda titizlikle işimizin başındayız. Yapılan denetimlerde, bazı hatırlatmalar ve tavsiyeler dışında bugüne kadar olumsuzlukla karşılaşmadık. Kartepe esnafımıza teşekkür ediyor, tüm Kartepelilere hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de market denetimleri sürüyor
Kartepe'de market denetimleri sürüyor
Kartepe'de market denetimleri sürüyor

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Kartepe Belediyesi, Ticaret, Market, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kartepe'de market denetimleri sürüyor - Son Dakika


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