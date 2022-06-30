Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı - Son Dakika
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Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı

30.06.2022 22:25

Kredi kartı ve banka kartlarında değişime gidildi. Kartlarda temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.

Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limiti 250 lira daha artırıldı.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.

EN SON 1 ŞUBAT'TA GÜNCELLENMİŞTİ

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

TEMASSSIZ ÖDEME NEDİR?

Temassız ödeme, kullanıcı ödeme aracı, ve POS cihazı arasında temas olmadan yapılan ödeme işlemlerine verilen isimdir. Temassız ödeme işleminde, kullanıcı temassız kartını veya temassız ödeme yapabilen telefonunu işyeri POS cihazına yakın mesafede tutar ve ödeme bilgileri kablosuz olarak gönderilir.

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1 Temmuz, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı - Son Dakika


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