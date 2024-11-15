Kartlı Ödemeler YN ÖKC ile 2025'e Ertelendi - Son Dakika
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Ekonomi

Kartlı Ödemeler YN ÖKC ile 2025'e Ertelendi

MATSO Başkanı Güngör, kartlı ödemelerin YN ÖKC ile yapılma zorunluluğunun 10 Ocak 2025'e ertelendiğini açıkladı.

15.11.2024 16:07
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MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Oda olarak yaptıkları girişimler neticesinde tüm kartlı ödemelerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) ile yapılması zorunluluğunun, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10 Ocak 2025 tarihine ertelediğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından yapılan girişimler sonucunda banka POS cihazlarının kullanımının sona ermesi ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) ile yapılması ile yapılması zorunluluğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10 Ocak 2025 tarihine ertelendi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Oda olarak tüm kartlı ödemelerin YN ÖKC ile yapılması zorunluluğunun ertelenmesi için girişimlerde bulunduklarını belirterek iş dünyasının sesine kulak vermesinden dolayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına teşekkür etti.

"Üyelerimizden döviz ile tahsilatlar konusunda talepler gelmektedir"

Manavgat'ın bölgenin ve ülkenin en önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu ve turizmde önemli bir paya sahip olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, döviz ile yapılan tahsilatlara ilişkin ve YN ÖKC ile ilgili çok sayıda talep aldıklarını ve bu taleplerin çözümü için ilgili mercilere girişimde bulundukları söyledi.

Güngör, şu ifadeleri kulandı:

"Üyelerimizden dövizle tahsilat yapılamadığına dair çok sayıda şikayetler tarafımıza iletilmiştir. Turizm sektöründe önemli bir paya sahip olan ilçemizdeki işletmelerin karşılaştığı bu sorun, odamız tarafından ilgili yetkili mercilere yazılı ve sözlü olarak bildirilmiş, söz konusu düzenlemenin oluşturabileceği olumsuz etkiler aktarılmıştır.

Bu kapsamda; Odamızın girişimleri sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 14.11.2024 tarih ve E-12436462-195.01-90584 sayılı yazısı ile banka POS cihazlarının kullanımının sona ermesi ve tüm kartlı ödemelerin YN ÖKC yapılması zorunluluğu, 10 Ocak 2025 tarihine ertelenmiştir. MATSO olarak üyelerimizin talep ve sorunlarının çözümü doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kartlı Ödemeler YN ÖKC ile 2025'e Ertelendi - Son Dakika

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