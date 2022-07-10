Bayramın ikinci gününde Fatsa'da birçok vatandaş, kurban etlerini kıyma yapmak için kasap ve marketlerde yoğunluk oluşturdu. Kıymanın kilosunun 5 TL'ye çekildiği kasaplarda poşet üzerilerine isimler yazılarak çekim yapıldı.

Kaynak: İHA

Fatsa, Kıyma, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kasap ve marketlerde kıyma mesaisi - Son Dakika

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