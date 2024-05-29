Kasaplar Kırmızı Ette Yüzde 30 İndirim Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Kasaplar Kırmızı Ette Yüzde 30 İndirim Yaptı

Kasaplar Kırmızı Ette Yüzde 30 İndirim Yaptı

Samsun'un Terme ilçesindeki kasaplar, dana etin kilogramını 350 TL'den, dana kıymanın kilogramını ise 390 TL'den satışa sundu. Kar paylarını kısan kasaplar, uygun fiyata kırmızı ete ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Kampanya kapsamında yüksek rağbet olduğu ve kırmızı etin hak ettiği fiyatlara gerilediği ifade edildi.

29.05.2024 16:49
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Kırmızı ette yüzde 30 indirime giden kasaplar dana etin kilogramını 350 TL'den, dana kıymanın kilogramını ise 390 TL'den satışa sundu.

Samsun'un Terme ilçesindeki kasaplar kırmızı ete yüzde 30 indirim yaptı. Kar paylarını kısan 10 kasabın ortak fiyat tarifesine göre satış yaptığı ilçede, vatandaşlar uygun fiyata kırmızı ete ulaştı. Ortalama fiyatlara göre, dana kemikli etin kilogramı 450 TL'den 350 TL'ye, dana kemiksiz etin kilogramı 550 TL'den 390 TL'ye, dana kıymanın kilogramı 550 TL'den 390 TL'ye, dana kuşbaşının kilogramı 550 TL'den 390 TL'ye geriledi.

"Yüksek rağbet oluştu"

Kasaplardaki tüm ürünlerin helal kesim olup, yetkili sertifikalarla satışa sunulduğunu belirten kasap işletmecisi Rıfat Alemdar, "İçerisinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı halkımızın kırmızı ete ulaşması zorlaşmıştı. Et tedarikçimizin de desteğiyle kasaplar olarak ortak fiyat tarifesiyle halkımıza uygun ve kaliteli eti ulaştırmayı amaçladık. Kampanyamızın 3. gününde yüksek rağbet oluştu. Kırmızı et grubunda yüzde 30 indirim büyük bir rakam. Kaliteli eti uygun fiyata halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hak ettiği fiyatlara gerilemiş"

Kasaptan 2 kilogram dana kıyma alan Serkan Orman ise kırmızı ete yapılan indirim hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Mahallemiz kasabında gerçekleştirilen indirimi duydum ve 2 kilogram kıyma aldım. Bu alışverişi geçtiğimiz hafta yapsaydım bin TL ödeyecektim, şimdi ise 780 TL ödedim. Tarım ve hayvancılığın bu kadar yaygın olduğu ülkemizde kırmızı et, hak ettiği fiyatlara gerilemiş." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Kıyma, Terme, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasaplar Kırmızı Ette Yüzde 30 İndirim Yaptı - Son Dakika

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