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Kasım Ayında İhracat Birim Değer Endeksi Arttı - Son Dakika
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Kasım Ayında İhracat Birim Değer Endeksi Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütün sektöründe yüzde 1 artış yaşanırken, ham maddelerde yüzde 5,9, yakıtlarda ise yüzde 19 azalma kaydedildi. İmalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,7 artış görüldü. Aynı dönemde ihracat miktar endeksi ise yüzde 5 artış gösterdi. İthalat birim değer endeksi ise yüzde 7,8 azaldı. İthalat miktar endeksi ise yüzde 2,3 artış kaydetti.

Kasım Ayında İhracat Birim Değer Endeksi Arttı
12.01.2024 - 10:14,
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İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 19 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,7 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 5 arttı

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 52,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 7,8 azaldı

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 27,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 2,3 arttı

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,8 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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