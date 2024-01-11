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Kasım ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı - Son Dakika
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Kasım ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,52 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi ise yüzde 66,06 artış gösterdi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise yüzde 67,91 artış kaydetti.

Kasım ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı
11.01.2024 - 09:57,
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Kasım ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,77 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 66,06 arttı, aylık yüzde 1,87 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,73 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,91 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasım ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı - Son Dakika
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