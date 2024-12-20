Kasım Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Artış Gösterdi

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artışla 188 bin 966 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,8 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Kasım ayında 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken taşıtların yüzde 44,9'unu otomobil, yüzde 38,9'unu motosiklet, yüzde 10,3'ünü kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,5'ini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 31,1, otobüste yüzde 5,5 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 47,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 35,8, kamyonette yüzde 18,7, motosiklette yüzde 8,9 artarken traktörde yüzde 17,5, kamyonda yüzde 17,1, otobüste yüzde 8,1 ve otomobilde yüzde 1,3 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI 31,6 MİLYON

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 31 milyon 67 bin 698 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 19,8'ini motosiklet, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 7,3'ünü traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 917 bin 715 taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,7'sini otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,2'sini motosiklet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım 2024 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12,9 artarak 2 milyon 359 bin 823 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 12,2 artarak 31 bin 250 adet oldu. Böylece ocak-kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 328 bin 573 artış gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 otomobilin yüzde 61,9'u benzin, yüzde 15,8'i hibrit, yüzde 11,7'si dizel, yüzde 9,5'i elektrikli ve yüzde 1,1'i LPG yakıtlı. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 122 bin 636 otomobilin ise yüzde 34,3'ü dizel, yüzde 32'si LPG, yüzde 30,1'i benzin, yüzde 2,3'ü hibrit ve yüzde 1'i elektrikli.