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Kasım Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Arttı - Son Dakika
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Kasım Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, kasım ayında Türkiye'deki ücretli çalışan sayısı yıllık olarak %1,8 artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı ise bir önceki yıla göre farklılık gösterdi.

Kasım Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Arttı
15.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:12
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 1,8 arttığını, aylık ise yüzde 0,2 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 833 bin 144 kişiyken, 2023 yılı kasım ayında 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.

Kaynak: DHA
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