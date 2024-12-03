Kasım\'da 3,3 Milyar Dolar İhracat

Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından kasım ayında 3,3 milyar dolar ihracat yapıldı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik üyelerinin kasım ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,19 artışla 3 milyar 335 milyon dolara, Ocak-Kasım 2024 dış satımı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5,47 yükselişle 34 milyar 993 milyon 82 bin dolara çıktı.

Kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,47 artışla 2 milyar 820 milyon 543 bin dolar ihracat yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin, ocak-kasım dönemi dış satımı 29 milyar 225 milyon 960 bin dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), geçen ay 102 milyon 311 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-kasım dönemindeki dış satımı ise 1 milyar 176 milyon 790 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kasımda 61 milyon 674 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin 11 aylık dış satımı 806 milyon 950 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay, Kasım 2023'e göre yüzde 1,48 yükselişle 27 milyon 849 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 281 milyon 152 bin dolar dış satım kaydetti.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) ihracatı, kasım ayında 12 milyon 43 bin dolara ulaştı. UYMSİB'in yılın 11 ayındaki dış satımı ise yüzde 4,9 artışla 193 milyon 847 bin dolar seviyesine yükseldi.

Birliklerin ihracat verilerini değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Dünya genelinde yaşanan resesyon, yakın coğrafyalarımızda gerçekleşen savaşlar ve bu nedenle yaşanan gerginliğe rağmen bu ülkenin gücüne inanan ve geleceğine katkı sunmak için durmadan çalışan ihracatçılar olarak ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Çalışmanın ve üretmenin gücüne inanarak ülke ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.