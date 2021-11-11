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Teknoloji ürünlerinde fiyatlar aşağı çekildi - Son Dakika

Teknoloji ürünlerinde fiyatlar aşağı çekildi

11.11.2021 12:06
Teknoloji ürünlerinde fiyatlar aşağı çekildi

Turkcell Pasaj, kasım ayına özel olarak akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev ve yaşam ürünlerinden giyilebilir teknolojilere kadar toplam 9 farklı kategoride, 363 üründe 'Aşırı İyi İndirimler' kampanyası başlattığını duyurdu.

Turkcell Pasaj, kasım ayına özel olarak akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev ve yaşam ürünlerinden giyilebilir teknolojilere kadar toplam 9 farklı kategoride, 363 üründe 'Aşırı İyi İndirimler' kampanyası başlattığını duyurdu.

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, Kasım ayında da Pasaj kullanıcılarına özel indirimlerini ve alışveriş fırsatlarını 'Aşırı İyi İndirimler' ile sürdüreceğini duyurdu. Yapılan duyuruya göre 9 farklı kategoride 363 farklı üründe yüzde 60'a varan indirimler uygulanıyor.

Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara, ev ve yaşam ürünlerinden giyilebilir teknolojilere kadar pek çok ürün grubunda müşterilerin hayatını kolaylaştıran indirimler, 8-20 Kasım tarihleri arasında turkcell.com.tr/pasaj adresinde devam edecek.

Turkcell Pasaj web sitesinden ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden ulaşılabilecek indirimlerden operatör fark etmeksizin, herkes yararlanabiliyor. - İSTANBUL

Teknoloji ürünlerinde fiyatlar aşağı çekildi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Lirası, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Teknoloji ürünlerinde fiyatlar aşağı çekildi - Son Dakika Ekonomi


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