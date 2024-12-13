Kasımda Elektrikli Araçlarda Rekor Satış - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kasımda Elektrikli Araçlarda Rekor Satış

Küresel elektrikli araç satışları kasımda 1,83 milyona ulaşarak üst üste üçüncü kez rekor kırdı.

13.12.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel elektrikli araç satışları kasımda 1,83 milyonla üst üste üçüncü kez rekor seviyeye ulaştı.

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'un elektrikli araç satışlarına ilişkin açıkladığı kasım verilerine göre, dünyadaki elektrikli araç satışları kasımda önceki aya göre 100 binin üzerinde arttı.

Bu artışla, küresel elektrikli araç satışları kasımda 1,83 milyona ulaştı ve elektrikli araçlarda üst üste üçüncü kez satış rekoru kırıldı.

Böylece, elektrikli araç satışları kasımda yıllık bazda yüzde 32, aylık bazda ise yüzde 6 yükseldi.

Çin, kasımdaki küresel elektrikli araç satışlarının 1,3 milyonunu oluşturdu.

Satışlar ocak-kasım döneminde dünyada yüzde 25, Çin'de yüzde 40 arttı

Dünyada ocak-kasım döneminde satılan elektrikli araç sayısı ise 15,2 milyona ulaştı. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 yükseldi.

Bu dönemdeki toplam satışların 9,7 milyonu Çin'de gerçekleşti. Çin'deki elektrikli araç satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 40 arttı.

Ocak-kasım dönemindeki elektrikli araç satışlarının 2,7 milyonu Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta görülürken, bu bölgelerde satışlar yıllık bazda yüzde 3 geriledi.

ABD ve Kanada'da ise söz konusu dönemde 1,6 milyon elektrikli araç satılırken, satışlar yıllık bazda yüzde 10 yükseldi.

Kalan 1,1 milyon elektrikli araç dünyanın geri kalan ülkelerinde satıldı.

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, son üç aydır elektrikli araç satışlarının önemli seviyede yükseldiğini ve üst üste rekorlar görüldüğünü belirterek, "Ancak bölgesel resme baktığımızda, satışların dağılımında bir eşitsizlik söz konusu. Avrupa'da elektrikli araç satışları yüzde 3 gerilerken, Çin kasımdaki satışların üçte ikisini oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Dünyada elektrikli araç satışları eylülde 1,7 milyon, ekimde ise 1,72 milyon olmuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasımda Elektrikli Araçlarda Rekor Satış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
10:29 Suriye’de geçici hükümet, Esad’ın en büyük tutkusuna karşı Halkı uyardılar Suriye'de geçici hükümet, Esad'ın en büyük tutkusuna karşı! Halkı uyardılar
09:57 Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
08:36 Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:22 Kerem Aktürkoğlu’ndan çekinen biri var Kerem Aktürkoğlu'ndan çekinen biri var
15:17 MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın kızından iddialı paylaşımlar MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
15:06 Çanakkale depreminin ardından Naci Görür’den tedirgin eden açıklama Çanakkale depreminin ardından Naci Görür'den tedirgin eden açıklama
14:56 Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli
14:56 Zehra Güneş’in 2 kız kardeşi varmış Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
14:54 Hakan Fidan, Suriye’yi görüşeceği Blinken’a 7 mesaj birden verecek Hakan Fidan, Suriye'yi görüşeceği Blinken'a 7 mesaj birden verecek
14:53 Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah’ım ışık Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
14:52 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 11:13:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımda Elektrikli Araçlarda Rekor Satış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.