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Kasımda iş yeri kiralarına en fazla yüzde 54 zam yapılabilecek - Son Dakika

Kasımda iş yeri kiralarına en fazla yüzde 54 zam yapılabilecek

Son Güncelleme: 03.11.2023 10:49

Hükümet konut kiralarına yüzde 25'lik zam sınırı getirirken bu uygulama iş yerlerini kapsamıyor. İş yeri kiralarına zam hala enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıklandığı veriye göre kasımda iş yeri kiralarına en fazla yüzde 54,26 oranında zam yapılabilecek.

Hükümet fahiş kiralar sonrası konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Geçtiğimiz aylarda uzatılan uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, konut kiracısına yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Ancak yüzde 25'lik zam sınırı iş yeri kiraları için geçerli değil. İş yeri kiralarında tavan zam hala enflasyon oranlarına göre belirlenmeye devam ediyor. TÜİK'in açıklandığı enflasyon verisine göre iş yerlerine kasımda en fazla yüzde 54,26 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA 2018'DE DEĞİŞTİ

Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde TÜFE aylık yüzde 3,43 arttı, yıllık yüzde 61,36 oldu. Ekim ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 54,26 olarak gerçekleşti. Buna göre, ekim ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 54,26 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 5.000 lira
  • Zam oranı: %54,26
  • Zam bedeli: 2.713 lira
  • Zamlı kira bedeli: 7.713 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 6.000 lira - Yeni kira: 9.255 lira

Eski kira: 7.000 lira - Yeni kira: 10.798 lira

Eski kira: 8.000 lira - Yeni kira: 12.340 lira

Eski kira: 9.000 lira - Yeni kira: 13.883 lira

Eski kira: 10.000 lira -Yeni kira: 15.426 lira

Eski kira: 11.000 lira - Yeni kira: 16.968 lira

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.511 lira

Eski kira: 13.000 lira - Yeni kira: 20.053 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 21.596 lira

Eski kira: 15.000 lira - Yeni kira: 23.139 lira

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Son Dakika Ekonomi Kasımda iş yeri kiralarına en fazla yüzde 54 zam yapılabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımda iş yeri kiralarına en fazla yüzde 54 zam yapılabilecek - Son Dakika
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