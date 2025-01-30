Kaspersky'den 2025 Siber Güvenlik Tahminleri

Ekonomi

Kaspersky Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Acil Durum Müdahale Ekibi (ICS CERT), 2025 yılı için siber güvenlik tahminlerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öngörüler, siber güvenlik dünyasındaki önemli değişimler hakkında yıllık tahminler ve analitik raporlar serisi olan Kaspersky Security Bulletin'in (KSB) bir parçası olarak paylaşılıyor.

Kaspersky, 2024 yılı için birden fazla ICS tehdit gelişmesi öngörmüştü. Bu dönemde fidye yazılımları endüstriyel işletmeler için ciddi bir tehdit haline geldi ve siber suçlular yüksek değerli kuruluşları, benzersiz ürün tedarikçilerini ve büyük lojistik şirketlerini hedef aldı.

Tüm bu riskler geçerliliğini korurken, Kaspersky uzmanları, endüstriyel işletmelerin 2025'te dikkat etmesi gereken 6 yeni gelişmeyi şöyle açıkladı:

"Yenilikçi teknolojinin endüstriyel işletmelerden çalınması riski artacak, kasıtlı olarak oluşturulan engeller ve yaptırımlar operasyonel teknolojiyi ek tehditlere maruz bırakacak, yeni teknolojilerin benimsenmesi yeni siber risklere yol açacak, zaman içinde test edilmiş teknolojilerin kullanımı yeni siber risklere yol açacak, yanlış ekipman tedarikçisi seçimi daha yüksek risk anlamına gelecek ve belirsizlik yoluyla güvenlik 2025'te operasyonel teknoloji altyapıları için işe yaramayacak."

İnovasyon işletmeleri dönüştürürken ve yeni teknolojik devrimlere yol açarken, bu artış aynı zamanda değerli teknik bilgileri çalmak için araştırma kurumlarını ve teknoloji lideri işletmeleri hedef alan siber suçluları da cezbediyor. Hassas veriler genellikle araştırma laboratuvarlarından ziyade "üretim katlarında" veya tedarik zincirlerinde risk altında bulunduğundan, endüstriyel işletmeler özellikle savunmasız bir profil çiziyor. Gelecek yıl bu gibi artan tehditlere karşı operasyonel teknoloji (OT) varlıklarını korumak için daha fazla farkındalık ve sağlam siber güvenlik önlemleri gerekecek.

Jeopolitik gerilimler, yaptırımlar ve ileri teknolojiye erişimin önüne koyulan engeller fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesine neden oluyor. Bu durum operasyonel teknoloji geliştiricileri ve tedarikçileri için güvenlik riskleri yaratıyor, çünkü ürünlerinde yerleşik olarak bulunan koruma önlemleri fikri mülkiyetlerini yeterince koruyamayabilir. Öte yandan kırılmış yazılımlar, üçüncü taraf yamaları ve geçici lisans çözümleri, operasyonel teknoloji ortamlarını ek tehditlere maruz bırakarak müşterileri için siber güvenlik risklerini daha da artırıyor.

Endüstriyel işletmeler, verimliliği artırmak için yapay zeka/makine öğrenimi, artırılmış gerçeklik ve kuantum bilişim gibi yenilikleri giderek daha fazla uyguluyor. Yapay zeka destekli süreç kontrolü, demir dışı metalürji gibi sektörlerde kazanç sağlarken, bu sistemler vazgeçilmez üretim varlıkları haline geliyor, ancak aynı zamanda yeni siber güvenlik zorluklarını da beraberinde getiriyor.

Yapay zekanın yanlış kullanımı, istenmeyen veri ifşalarına ve tahmin edilmesi zor diğer güvenlik risklerine yol açabilir. Hem yapay zeka sistemleri hem dayandıkları benzersiz kurumsal veriler, siber saldırılar için yüksek değerli hedefler haline gelebilir. Bunun sonucunda da kalıcı veri kaybı ve üretim verimliliğinin azalması gibi potansiyel sonuçlar doğurabilir. Bu arada, saldırganlar da kötü niyetli araçlar geliştirmek ve sosyal mühendislik taktiklerini iyileştirmek için yapay zekadan yararlanmaktan geri durmuyor.

Yüksek güvenlik standartlarına uyan güvenilir satıcıların seçilmesi çok önemli

2025 ve sonrasında, telekom ekipmanları ve endüstriyel IoT cihazları gibi zaman içinde test edilmiş sistemler, eski güvenlik önlemleri nedeniyle siber saldırıların hedefi haline gelebilir. Ucuz ağ ekipmanlarına dayanan uzak tesisler özellikle istismara açık olabilir. Ayrıca operasyonel teknoloji ortamlarında Linux sistemlerinin yükselişi, olgun güvenlik çözümlerinden yoksun olabileceğinden ve piyasada bunları düzgün bir şekilde koruyacak daha az sayıda yetenekli Linux siber güvenlik uzmanı bulunduğundan, yeni zorluklar ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, eski ve zaman içinde test edilmiş teknolojiler için siber güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi bir zorunluluk olacak.

Siber güvenliğe yeterince yatırım yapmayan satıcılar, müşterilerini önemli risklere maruz bırakıyor. Genellikle daha küçük niş sağlayıcıları içeren uzun ve karmaşık tedarik zincirleri, işleri yönetmeyi zorlaştırıyor. Buna ek olarak endüstriyel işletmeler sıklıkla yetersiz güvenlik önlemleri eşliğinde şirket içinde veya bağlı kuruluşlar aracılığıyla özgün otomasyon çözümleri geliştiriyor. Bu faktörler 2025'te riskleri artırarak tedarik zincirini ve özel ekipmanları siber saldırılar için kolay hedefler haline getirecek. Bu nedenle yüksek güvenlik standartlarına uyan güvenilir satıcıların seçilmesi önem arz ediyor.

Endüstriyel otomasyon için açık kaynak araçlarının yaygınlaşması, kritik üretim varlıklarına saldırma görevini basitleştiriyor. Endüstriyel işletmeler otomasyon ve dokümantasyonu geliştirirken, istemeden de olsa saldırıya uğrayan ağlarda kalıcılık sağlıyor ve saldırganların üretim varlıklarına sofistike saldırılar düzenlemesini kolaylaştırıyor. 2025'te hedefli siber-fiziksel operasyonları uygulamak birkaç yıl öncesine göre önemli ölçüde daha kolay olacak. Saldırganlar sektöre özgü uzmanlık ihtiyacını önemli ölçüde azaltan araçlara ve bilgilere erişecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Başkanı Evgeny Goncharov, yapay zeka odaklı saldırılardan yeni ve eski teknolojilerdeki güvenlik açıklarına kadar gelişen siber tehditlerin, 2025'te endüstriyel işletmeler için önemli riskler oluşturduğunu belirtti.

Siber suçluların tedarik zincirleri, operasyonel ağları ve güvenilir iş ortaklarını daha fazla hedef aldığına değinen Goncharov, "Neticede kuruluşa ait ekosistemin hiçbir parçası yüzde 100 güvenli hale gelemiyor. Bu risklere karşı koymak için endüstriyel işletmelerin proaktif siber güvenlik önlemlerine öncelik vermesi, tedarikçi ve tedarik zinciri güvenliğini dikkatlice araştırması ve ekiplerini, yani hem normal çalışanlarını hem siber güvenlik uzmanlarını sürekli olarak eğitmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.