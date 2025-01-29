Kaspersky'den DeepSeek Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kaspersky'den DeepSeek Uyarısı

Kaspersky, DeepSeek'e yönelik siber saldırılar sonrasında sahte sayfaların kullanıcı bilgilerini çaldığını bildirdi.

29.01.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky, yapay zeka uygulaması DeepSeek'e yönelik siber saldırı iddiaları sonrası kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmaya yönelik sahte internet sayfalarının ortaya çıktığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çok sayıda yeni kullanıcının oluşturduğu yükün yanı sıra DeepSeek'e yönelik siber saldırı iddiaları nedeniyle platformda ve internet sitesindeki kayıt sürecinde aksaklıklar yaşanıyor.

Bu durumdan faydalanan siber suçlular, sahte DeepSeek internet sayfaları oluşturarak kullanıcıların e-posta ve şifrelerini ele geçirmeye çalışıyor. Aynı şifrelerin birden fazla hesap için kullanılması durumunda ise saldırganlar, kullanıcıların DeepSeek veya diğer hizmetlerdeki hesaplarına da erişebiliyor.

DeepSeek markasıyla bağlantısı olmayan bazı yeni kripto paraların da satışa sunulduğu belirtilirken tamamen spekülatif değere sahip kripto paralar yatırımcılar için risk oluşturuyor.

Kimlik avı e-postaları oluşturmak gibi dolandırıcılık yöntemlerine popüler yapay zeka modellerinde oldukça yaygın olarak rastlanıyor. Siber suçlular bu tür araçları kötü niyetli amaçları için kullanmaya çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Güvenlik Araştırmacısı Leonid Bezvershenko, DeepSeek vakasında açık kaynak kodlu bir yapıya sahip olunmasının dikkati çeken unsur olduğunu belirtti.

Açık kaynaklı ortamların şeffaflığı, işbirliğini ve inovasyonu teşvik ederken, önemli güvenlik ve etik riskleri de beraberinde getirdiğini kaydeden Bezvershenko, şöyle devam etti:

"Açık kaynaklı bir araç kullanırken verilerinizin nasıl işlendiğinden her zaman emin olamazsınız. Özellikle başka birinin bu aracı kullandığı durumlarda. Açık kaynaklı yazılımların istismarı, siber suçluların kötü amaçlı yazılım yerleştirmek için karmaşık kampanyalar yürüttüğü geçtiğimiz yıl boyunca önemli bir trenddi. Açık kaynaklı tarayıcımız 2024'te açık kaynak depolarında 12 binden fazla kötü amaçlı paket tespit etti. Merkezi gözetim olmadığı taktirde, saldırganlar yazılımın güvenliği ihlal edilmiş sürümlerini oluşturmaya başlayabilirler. DeepSeek'in API'sini kullanmak için geliştirilmiş araçlar görüntüsü altında arka kapılar sunulması kullanıcılar ve kuruluşlar için ciddi riskler oluşturabilir."

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yapay Zeka, Teknoloji, Kaspersky, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den DeepSeek Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 03:54:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kaspersky'den DeepSeek Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.