Kaspersky'den Granderio Virüsü Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Kaspersky'den Granderio Virüsü Uyarısı

Kaspersky, Meksika'da 30 bankayı hedef alan Granderio virüsünün yeni hafif bir varyantını keşfetti.

23.10.2024 11:19
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Kaspersky, Meksika'ya odaklanan ve yaklaşık 30 bankayı hedef alan siber saldırıda "Granderio virüsü"nün yeni bir varyantını keşfetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), Meksika'ya odaklanan ve yaklaşık 30 bankayı hedef alan siber saldırıda, virüsün yeni bir hafif sürümünü buldu.

Küresel olarak en aktif tehditlerden biri olmaya devam eden ve 1700'den fazla bankayı ve 276 kripto para cüzdanını hedef alan Grandoreiro varyantları, bu yılki bankacılık trojan saldırılarının yaklaşık yüzde beşini oluşturdu.

Öncül Grandoreiro'nun 2024'teki yeni örneklerini analiz eden ve yeni taktikler gözlemleyen Kaspersky, bulguların detaylarını Güvenlik Analistleri Zirvesi (SAS) 2024'te paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Latin Amerika (GReAT) Başkanı Fabio Assolini, yaşanan gelişmelerin, tehdidin evrim geçiren doğasının altını çizdiğine dikkati çekti.

Assolini, "Parçalanmış ve daha hafif sürümler, Meksika'nın ötesine ve Latin Amerika dahil olmak üzere diğer bölgelere yayılabilecek bir eğilimi temsil edebilir. Ancak, yalnızca bazı güvenilir iştiraklerin bu tür hafif sürümleri geliştirmek için kötü amaçlı yazılım kaynak koduna erişimi olduğuna inanıyoruz. Grandoreiro, alışık olduğumuz geleneksel 'Hizmet Olarak Kötü Amaçlı Yazılım' modelinden farklı bir şekilde çalışıyor. Yeraltı forumlarında Grandoreiro paketini satan duyurular bulamazsınız. Bunun yerine, erişimi sınırlı görünüyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kaspersky, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

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