Kaspersky'den Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika
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Kaspersky'den Yapay Zeka Uyarısı

13.07.2026 11:21
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Kaspersky, FIFA Dünya Kupası içeriklerinde yapay zeka kullanımının güvenlik risklerini vurguladı.

Kaspersky, 2026 FIFA Dünya Kupası temalı içeriklerin üretiminde kullanılan yapay zeka araçlarının yol açabileceği güvenlik ve gizlilik risklerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sporseverler arasında Dünya Kupası temalı görseller, konsept tasarımlar, maç tahminleri ve sosyal medya içerikleri hazırlamak amacıyla üretken yapay zeka kullanımı yaygınlaştı.

Bu araçlar, kullanıcılara büyük spor organizasyonlarıyla etkileşim kurmanın yeni yollarını sunsa da göz ardı edilebilen güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.

Kaspersky, taraftarların turnuva coşkusunu güvenli şekilde yaşayabilmeleri için üretken yapay zeka araçlarını kullanırken dikkate almaları gereken temel riskleri sıraladı.

Yapay zeka araçlarının görünmeyen riskleri

Dünya Kupası temalı görseller, avatarlar, capsler ve diğer dijital içerikleri oluşturmak için kullanılan yapay zeka araçlarının sayısı hızla artıyor. Bu hizmetler yaratıcı ve zararsız görünse de tamamı güvenilir sağlayıcılar tarafından sunulmuyor.

Büyük spor organizasyonlarına yönelik yoğun ilgiden yararlanmak amacıyla hızla kullanıma sunulan bazı platformlar, kişisel verilerin nasıl işlendiği konusunda yeterli şeffaflığı sağlamayabiliyor, gerekli güvenlik ve gizlilik önlemlerinden yoksun olabiliyor veya doğrudan kötü niyetli amaçlarla geliştirilebiliyor.

Kişiselleştirilmiş Dünya Kupası içerikleri oluşturabilmek için kullanıcılardan çoğu zaman özçekim fotoğrafları yüklemeleri, e-posta adresleriyle kayıt olmaları, sosyal medya hesaplarını bağlamaları veya diğer kişisel bilgilerini paylaşmaları isteniyor. Kullanıcılar bu süreçte, verilerinin nasıl saklanacağını, hangi amaçlarla kullanılacağını veya olası bir veri ihlali halinde nasıl açığa çıkabileceğini tam olarak bilmeden gereğinden fazla kişisel bilgi paylaşabiliyor.

Yapay zekayla oluşturulan Dünya Kupası içerikleri bazı durumlarda dolandırıcılık faaliyetlerinde de kullanılabiliyor. Siber suçlular, gerçeğe son derece yakın görünen sahte görsel, çekiliş veya resmi taraftar sayfalarını taklit eden platformlar aracılığıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi ve güvenini kazanmayı amaçlayabiliyor.

Kullanıcılar bu içeriklerle etkileşime geçtiğinde kimlik avı sitelerine, sahte e-ticaret platformlarına, dolandırıcılık amaçlı tekliflere veya bahis dolandırıcılıklarına yönlendirilebiliyor. Üretken yapay zeka da bu tür kampanyaların daha hızlı hazırlanmasına, daha ikna edici görünmesine ve geniş kitlelere kolaylıkla ulaştırılmasına olanak sağlıyor.

"Yapay zeka tahminlerine temkinli yaklaşın"

Yapay zeka destekli maç tahmin araçları da dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Özellikle bahis, ücretli abonelikler veya "özel tahmin toplulukları"nın tanıtımında kullanılan bu tür hizmetler, kullanıcılarda yanıltıcı bir güven duygusu oluşturarak riskli kararlar almalarına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği Analizi ve Gizlilik Uzmanı Anna Larkina, yapay zeka destekli taraftar içeriklerinin ilk bakışta zararsız görünebildiğini belirtti.

Yapay zeka araçlarının kullanıcıları çoğu zaman gereğinden fazla kişisel bilgi paylaşmaya yönlendirmesinin önemli bir gizlilik riski oluşturduğunun altını çizen Larkina, şunları kaydetti:

"Temalı bir avatar oluşturmak gibi basit görünen bir işlem bile fotoğrafların, iletişim bilgilerinin, hesap verilerinin ve kullanıcı davranışlarına ilişkin bilgilerin toplanmasını gerektirebilir. Bu veriler daha sonra yeterince korunmayabilir. Büyük uluslararası organizasyonlar, fırsatçı siber saldırganlar için elverişli bir ortam oluşturduğundan, kullanıcıların bu araçları kullanmadan önce kişisel verilerin nasıl yönetildiğini dikkatle incelemesi gerekiyor."

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika

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