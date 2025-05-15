Kaspersky: Endüstriyel Sistemler Tehdit Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kaspersky: Endüstriyel Sistemler Tehdit Altında

Kaspersky raporunda, 2025'te en çok siber saldırının biyometri ve bina otomasyonuna yapıldığı belirtildi.

15.05.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky'nin "Endüstriyel Otomasyon Sistemleri İçin Tehdit Ortamı" başlıklı raporunun sonuçları paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Endüstriyel Kontrol Sistemleri Siber Acil Durum Müdahale Ekibi (ICS CERT) tarafından hazırlanan raporda, operasyonel teknoloji sektörlerine gerçekleştirilen siber saldırılar mercek altına alındı.

Rapora göre, 2025'in ilk çeyreğinde en çok siber saldırı yapılan operasyonel teknoloji sektörleri, biyometri ve bina otomasyon sistemleri olarak sıralandı. Aynı dönemde, küresel olarak Endüstriyel Kontrol Sistemleri (ICS) bilgisayarlarının yüzde 21,9'unda kötü amaçlı saldırılar engellendi. Bölgesel olarak bu oran, Kuzey Avrupa'da yüzde 10,7'ye, Afrika'da ise yüzde 29,6'ya yükseldi.

Kötü amaçlı nesnelerin engellendiği ICS bilgisayarlarının payı, 2024'ün 4. çeyreğinden 2025'in 1. çeyreğine kadar geçen süreçte Rusya, Orta Asya, Güney Asya, Batı Avrupa, Kuzey ve Güney Avrupa'da arttı.

Biyometri sektörü, diğer tüm sektörlerden daha fazla hedef alındı ve bu alanda ICS bilgisayarlarının yüzde 28,1'inde kötü niyetli nesneler engellendi. Bunu, yüzde 25'le bina otomasyonu, yüzde 22,8'le elektrik tesisleri, yüzde 22,4'le inşaat tesisleri, yüzde 21,7'yle mühendislik ekipmanları, yüzde 17,8'le petrol ve gaz tesisleri ve yüzde 17,6'yla imalat izledi.

Operasyonel teknoloji (OT) siber tehdit ortamı, 2025'in ilk dönemlerinde çeşitliliğini korudu. İnternet üzerinden yayılan tehditler, OT bilgisayarlarına yönelik siber risklerin ana kaynağı olmaya devam etti. Tehditler, ICS bilgisayarlarının yüzde 10,11'inde engellendi. Bunu, yüzde 2,81'le e-posta istemcileri ve yüzde 0,52'yle çıkarılabilir medya takip etti.

Kaspersky uzmanları, OT bilgisayarlarını çeşitli tehditlere karşı korumak amacıyla OT sistemlerinin düzenli güvenlik değerlendirmesinin yapılmasını, güvenlik açıklarının sürekli incelenmesini ve triyajının oluşturulmasını, işletmenin OT ağının temel bileşenleri için güncellemelerin zamanında yapılmasını, ekiplerin olay önleme, tespit ve müdahale becerilerini geliştirerek ve güçlendirerek yeni ve gelişmiş kötü amaçlı tekniklere müdahale yeteneklerinin iyileştirilmesini öneriyor.

"İnternet, ICS bilgisayarlarına yönelik tehditlerin ilk kaynağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky ICS CERT Başkanı Evgeny Goncharov, internetin, ICS bilgisayarlarına yönelik tehditlerin birinci kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Yılın ilk çeyreğinde, internet üzerinden yayılan kötü amaçlı yazılımlarla saldırıya uğrayan ICS bilgisayarları payının, 2023'ün başından bu yana ilk kez arttığına değinen Goncharov, şunları kaydetti:

"İnternetten gelen tehditlerin ana kategorileri; reddedilen internet kaynakları, kötü amaçlı komut dosyaları ve kimlik avı sayfalarından oluşuyor. Kötü amaçlı komut dosyaları ve kimlik avı sayfaları, ICS bilgisayarlarına ilk bulaşma için kullanılan önde gelen kötü amaçlı yazılım kategorilerine karşılık geliyor. Bunlar casus yazılım, kripto madencileri ve fidye yazılımı gibi sonraki aşama kötü amaçlı yazılımların damlalıkları olarak hareket ediyor. ICS'lere yönelik internet tabanlı saldırılardaki artış, sofistike kötü amaçlı yazılım kampanyalarına karşı koymak için gelişmiş tehdit tespitine duyulan kritik ihtiyacı vurguluyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Kaspersky, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky: Endüstriyel Sistemler Tehdit Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar Tam 100 milyon liralık vurgun Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
NATO’dan Yusuf Dikeç’li sürpriz paylaşım NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım
CHP’li başkanlar arasında otopark kavgası Mikrofonunu kapattırdı CHP'li başkanlar arasında otopark kavgası! Mikrofonunu kapattırdı
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:03
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
19:28
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
19:15
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı
Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
18:49
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
18:49
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
18:23
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
18:13
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması
Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
18:10
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
18:00
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 14:45:30. #7.12#
SON DAKİKA: Kaspersky: Endüstriyel Sistemler Tehdit Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.