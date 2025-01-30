Kaspersky Genel Müdürü 2024 Fotoğraflarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kaspersky Genel Müdürü 2024 Fotoğraflarını İnceledi

İlkem Özar, AA'nın 2024 Yılın Kareleri oylamasına katılarak seçtiği fotoğrafları değerlendirdi.

30.01.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'de Esed iktidarının devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan halkın, havai fişeklerle yaptığı kutlamayı konu alan "Halk, Bayrak, Özgürlük" karesine oy veren Özar, fotoğrafın, halkın o gün yaşadığı mutluluk ve heyecanı tam olarak yansıttığını söyledi.

Özar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber" alanında Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" isimli fotoğrafını tercih eden Özar, fotoğrafın milliyetçi duyguları sembolize etmesi sebebiyle anlamlı olduğunu vurguladı.

Özar, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk Şekerci" fotoğrafını seçerken, İstanbul'da sahilde tezgah açan bir pamuk şeker satıcısını Süleymaniye Camisi silüetiyle birlikte kadraja alan bu karede "hüzün ve umudun" bir arada işlendiğine dikkati çekti.

Son olarak "Spor" kategorisini inceleyen Özar, oyunu Piero Cruciatti'nin "Yansıma" fotoğrafından yana kullandı.

"Fotoğraflar yakaladıkları anı ölümsüz kılıyor"

Özar, yaklaşık 20 yıldır fotoğrafçılıkla ilgilendiğini, son 11 yıldır da profesyonel olarak bu işle uğraştığını söyledi.

Çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ve bu alanda birçok altın, gümüş ve mansiyon ödülüne layık görüldüğünü aktaran Özar, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından verilen EFIAP (Excellence FIAP) ünvanına sahip olduğunu bildirdi.

Özar, "Bu ünvanlar aslında tabii ki bir sonuç. Esas olan o anı yakalamak, o duyguyu yakalamak ve paylaşmak. İngilizcesi bunu çok güzel anlatıyor, 'shooting a photograph', yani fotoğrafı avlamak. Özellikle doğal hayat fotoğraflarını seçerken bunu düşündüm. Avlanmak, ama hayata son vermek şeklinde değil, bilakis onları belgeleyerek yaşamlarını uzatmak, hayatımızdaki anlamlarını uzatmak. Özellikle, şehir fotoğrafçılığında, doğa fotoğrafçılığında sürekli değişen o şehirlerin aslında yakaladığımız o anla kalıcılığını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Kaspersky, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky Genel Müdürü 2024 Fotoğraflarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:57 Ticaret Bakanlığı’ndan 3 ürüne yasak Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
12:46 ABD’de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı
11:11 Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:57 Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı Dilan Polat hakkındaki adli kontrol şartı kaldırıldı
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
21:43 Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
21:20 İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş İsrail sınırında kaybolan 3 Türk vatandaşı hava saldırısında hayatını kaybetmiş
21:14 Öldürene ödül vaadi “Bitirim 3’lü“den kan donduran cinayet planı Öldürene ödül vaadi! "Bitirim 3'lü"den kan donduran cinayet planı
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 15:15:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kaspersky Genel Müdürü 2024 Fotoğraflarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.