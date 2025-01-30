Kaspersky Genel Müdürü 2024 Fotoğraflarını İnceledi

Ekonomi

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'de Esed iktidarının devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan halkın, havai fişeklerle yaptığı kutlamayı konu alan "Halk, Bayrak, Özgürlük" karesine oy veren Özar, fotoğrafın, halkın o gün yaşadığı mutluluk ve heyecanı tam olarak yansıttığını söyledi.

Özar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" isimli fotoğrafını seçti.

"Haber" alanında Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" isimli fotoğrafını tercih eden Özar, fotoğrafın milliyetçi duyguları sembolize etmesi sebebiyle anlamlı olduğunu vurguladı.

Özar, "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk Şekerci" fotoğrafını seçerken, İstanbul'da sahilde tezgah açan bir pamuk şeker satıcısını Süleymaniye Camisi silüetiyle birlikte kadraja alan bu karede "hüzün ve umudun" bir arada işlendiğine dikkati çekti.

Son olarak "Spor" kategorisini inceleyen Özar, oyunu Piero Cruciatti'nin "Yansıma" fotoğrafından yana kullandı.

"Fotoğraflar yakaladıkları anı ölümsüz kılıyor"

Özar, yaklaşık 20 yıldır fotoğrafçılıkla ilgilendiğini, son 11 yıldır da profesyonel olarak bu işle uğraştığını söyledi.

Çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ve bu alanda birçok altın, gümüş ve mansiyon ödülüne layık görüldüğünü aktaran Özar, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından verilen EFIAP (Excellence FIAP) ünvanına sahip olduğunu bildirdi.

Özar, "Bu ünvanlar aslında tabii ki bir sonuç. Esas olan o anı yakalamak, o duyguyu yakalamak ve paylaşmak. İngilizcesi bunu çok güzel anlatıyor, 'shooting a photograph', yani fotoğrafı avlamak. Özellikle doğal hayat fotoğraflarını seçerken bunu düşündüm. Avlanmak, ama hayata son vermek şeklinde değil, bilakis onları belgeleyerek yaşamlarını uzatmak, hayatımızdaki anlamlarını uzatmak. Özellikle, şehir fotoğrafçılığında, doğa fotoğrafçılığında sürekli değişen o şehirlerin aslında yakaladığımız o anla kalıcılığını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.