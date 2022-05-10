Kaspersky'nin patentini aldığı makine öğrenimi buluş sayısı son üç yılda 19 kat arttı - Son Dakika
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Kaspersky'nin patentini aldığı makine öğrenimi buluş sayısı son üç yılda 19 kat arttı

10.05.2022 10:40
Kaspersky'nin patentini aldığı makine öğrenimi buluş sayısı son üç yılda 19 kat arttı

Kaspersky, 2019 yılından beri makine öğrenimi (Machine Learning-ML) buluşları için 53 patent alırken 116 başvuru sundu.

Kaspersky, 2019 yılından beri makine öğrenimi (Machine Learning-ML) buluşları için 53 patent alırken 116 başvuru sundu.

Kaspersky açıklamasına göre, söz konusu patentli buluşların çoğu kötü amaçlı yazılımı algılama, kritik altyapıların korunması, kimlik avı önleme teknolojileri, güvenlik bilgileri ve yönetim çözümleri gibi alanlarla ilgiliydi.

Verilen bilgiye göre, geçen on yılın başında ImageNet algoritmalarının geliştirilmesi ve Jeopardy bilgi yarışmasını kazanan Watson süper bilgisayarının büyük başarısı, Makine Öğrenimi (ML) teknolojileri hakkında büyük bir heyecan yarattı.

Salgın sonrasında makine öğrenmesini hızlandıracağını söyleyen şirketlerin oranının yüzde 52'den fazla olduğu göz önüne alındığında, günümüzde yapay zekanın bu dalı daha da öne çıktı.

Kaspersky, yeni makine öğrenimi teknikleri için ilk patent başvurusunu yaptığı 2017 yılından itibaren makine öğrenimini ana odak alanlarından biri haline getirdi.

O zamandan beri Kaspersky araştırmacıları, bu teknolojinin uygulanabileceği çeşitli alanları keşfetmeye devam etti ve bu çabalar 56 patentin alınmasıyla sonuçlandı.

Patentlerin yüzde 95 gibi büyük çoğunluğu son üç yılda tescil edildi. Yakın zamanda verilen patentlerden 18'i Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi, yedisi Avrupa Patent Ofisi ve dördü Japon Patent Ofisi tarafından verildi.

En fazla kayıtlı buluş, kötü amaçlı yazılım algılama, kritik altyapı koruması, kimlik avı ve spam e-posta tanımlama yöntemleri de dahil olmak üzere siber güvenlikle ilgili alanlardaki makine öğrenimi uygulamalarını kapsıyor.

Kaspersky'nin uzman ekibi, pazarlamadan insansız hava araçlarına karşı kullanılabilecek çözümlere kadar diğer alanlarda da uygulanabilir yeni teknolojiler önerdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Stratejik IP Geliştirme Başkanı Anton Tikhomirov, "Kaspersky, ürün profilinin dışındaki teknolojilerin patentini alan birkaç şirketten biri. Son ML patentlerimize ilişkin istatistiklerin gösterdiği üzere araştırmacılarımızın ilgi alanı genellikle siber güvenliğin ötesine geçiyor. Bu, Kaspersky'yi çeşitli teknolojik alanlarda yeni bakış açıları sunmaya çalışan vizyoner bir şirket olarak bir kez daha farklı kılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky şu an ABD, Rusya, AB, Çin ve Japonya dahil olmak üzere dünya genelinde 1.200'den fazla patente sahip.

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Kaspersky, Patent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'nin patentini aldığı makine öğrenimi buluş sayısı son üç yılda 19 kat arttı - Son Dakika


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