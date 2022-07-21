Kaspersky Safe Kids, AV-Comparatives tarafından onaylandı

Kaspersky Safe Kids for Windows, çocukları yetişkinlere özgü içerikten koruma yeteneği nedeniyle bağımsız test kuruluşu AV-Comparatives'den "onaylı" sertifikası aldı.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky Safe Kids, yetişkinlere yönelik web sitelerinin yüzde 98,6'sını engelledi (test sonuçlarına göre). Böylece Kaspersky, üst üste ikinci yıl sertifika gereksinimlerine ulaşabilen tek ebeveyn kontrolü çözümü oldu.

Bir ürünün AV-Comparatives tarafından onaylanabilmesi için yetişkinlere özgü web sitelerinin yüzde 98'inden fazlasını engellemesi, çocuklara uygun sitelerde sıfır yanlış alarma sahip olması ve ciddi şekilde çözülmemiş hata veya tasarım kusurunun olmaması gerekiyor. AV-Comparatives, söz konusu onay için ebeveyn kontrol çözümlerini yetişkinlere uygun içeriğe sahip 1.000 sitede test etti ve yanlış pozitifleri kontrol etmek için 100 çocuk dostu web sayfasından gelen yanıtları değerlendirdi.

AV-Comparatives, Kaspersky Safe Kids'in yetişkinlere özgü içeriği engelleme yeteneğinin yanı sıra konsol üzerinden çocuğun cihazına uygulanan ayarların neredeyse anlık olarak etkinleştirildiğinin altını çizdi. Kaspersky'nin sunduğu çözüm, basit kurulumu ve bulut konsolu yardımıyla kolay yapılandırması sayesinde de övgüye değer bulundu.

AV-Comparatives, diğer önemli özelliklerin yanı sıra ürünün zaman sınırlarını yapılandırma esnekliğinden de söz etti. Ebeveynler, farklı günler için bireysel ayarlar seçebiliyor veya bunları hafta içi ve hafta sonu arasında değişecek şekilde ayarlayabiliyor. Ayrıca Kaspersky Safe Kids, ebeveynlere çok çeşitli izleme ve kontrol işlevleri sağlıyor. Ürün Windows 8.1, 10 ve 11 ile kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AV-Comparatives Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucusu Andreas Clementi, "Kaspersky Safe Kids for Windows, etkinliğini sürekli olarak kanıtladı ve 2 yıl üst üste sertifika gereksinimlerimize ulaşan tek ebeveyn kontrolü çözümü oldu. Ürün çok çeşitli izleme ve kontrol işlevleriyle çocukları uygunsuz içerikten korumada kanıtlanmış başarı ortaya koyuyor. Bu da ebeveynlerin çocuklarının internette güvenli bir şekilde gezindiğinden emin olabileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Marina Titova da bağımsız test kuruluşu AV-Comparatives'den bu prestijli ödülü almanın kendileri için bir onur olduğunu belirterek, "Kaspersky Safe Kids, 2 yıl üst üste, yetişkinlere uygun içeriği engelleme konusunda tüm sertifika gereksinimlerini karşılayabilen tek çözüm. Bunu çok takdir ediyoruz. Bunun teknolojilerimizi geliştirmemize yardımcı olabileceğine, ayrıca çocuklar için çevrim içi güvenlik gibi önemli bir alan söz konusu olduğunda ebeveynleri bilinçli kararlar alma konusunda güçlendirebileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.