Kaspersky, SE Labs Güvenlik Ödülleri'nde Üç Kategoride Ödül Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kaspersky, SE Labs Güvenlik Ödülleri'nde Üç Kategoride Ödül Aldı

07.07.2025 12:07
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Kaspersky, Londra'da düzenlenen SE Labs Güvenlik Ödülleri 2025'te 3 kategoride ödül kazandı.

Kaspersky, SE Labs Güvenlik Ödülleri 2025'te 3 kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen, sektördeki etkili ve dirençli güvenlik çözümlerinin tanınmasına yardımcı olan SE Labs Güvenlik Ödülleri'nin töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da yıllık tedarikçi çalıştayının bir parçası olarak düzenlendi.

Gelişen güvenlik zorlukları ve test metodolojileri hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere önemli siber güvenlik oyuncularının bir araya geldiği törende, Kaspersky, siber güvenlik alanındaki başarısını ortaya koydu. Şirket, 7'nci yılına giren organizasyonda, kurumsal, küçük işletme ve tüketici kategorilerinde Uç Nokta (Windows) Ödülü'ne ulaştı.

Etkinlikte kazananlar, devam eden kamu testleri, özel değerlendirmeler ve SE Labs'ın kurumsal müşterilerinden gelen doğrudan geri bildirimlerin kombinasyonu sonucunda belirleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tehdit Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, Kaspersky'nin tüm segmentlerdeki üstün performansının, ekibin koruma, yenileşim ve güvenilirlikte mükemmelliğe derin bağlılığını yansıttığını belirtti.

SE Labs'tan ödül almaktan onur duyduklarını vurgulayan Liskin, "Bu ödüller, bireysel tüketicilerden büyük işletmelere kadar kullanıcılarımızı siber tehditlere karşı güvende tutmak için her gün gösterdiğimiz sıkı çalışmayı kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

SE Labs Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Simon Edwards da "mükemmel güvenliğin" kendi kendine ortaya çıkmadığını, her yüksek performanslı güvenlik ürününün arkasında kendini mükemmelliğe adamış bir ekibin var olduğunu vurguladı.

Edwards, "Aldığı ödüller, Kaspersky'nin testlerimizdeki mükemmel performansının yanı sıra gerçek dünyadaki müşterilerden gelen olumlu geri bildirimlere işaret ediyor. Siber saldırılara karşı koruma ve dayanıklılık konusunda sınırları zorlayan teknolojileri ve ekipleri takdir etmemiz gerektiğine inanıyoruz ve Kaspersky ekibini içtenlikle tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kaspersky, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Londra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, SE Labs Güvenlik Ödülleri'nde Üç Kategoride Ödül Aldı - Son Dakika

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