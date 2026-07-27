Kaspersky, Tiflis'te Siber Güvenlik Etkinliği Düzenledi

Kaspersky'nin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine yönelik düzenlediği yıllık "Siber Güvenlik Hafta Sonu" (Cyber Security Weekend) etkinliği, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirildi.

Kaspersky yöneticileri ve Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) uzmanlarının basın mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte, META bölgesindeki güncel siber tehdit görünümü, gelişmiş kalıcı tehdit (APT) gruplarının faaliyetleri, siber casusluk kampanyaları ve yapay zekanın siber güvenlik üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Kaspersky META Bölgesi Genel Müdürü Toufic Derbass, şirketin 2025'te küresel gelirini 836 milyon dolara çıkardığını, dünya genelinde 5,3 milyardan fazla siber tehdidi engellediğini ve yaklaşık 200 bin kurumsal müşteriye hizmet verdiğini belirtti.

Derbass, META bölgesinin 2026'nın ilk yarısında yüzde 21 büyüme kaydettiğini ifade etti.

Kaspersky GReAT META ve Asya Pasifik Başkanı Sergey Lozhkin de şirketin tehdit istihbaratı ekibinin dünya genelinde 900'den fazla operasyon ve tehdit grubunu izlediğini, takip edilen faaliyetlerin yaklaşık yüzde 90'ının siber casuslukla bağlantılı olduğunu söyledi.

Lozhkin, 20'den fazla ülkede faaliyet gösteren GReAT ekibinin geçen yıl 190'ın üzerinde tehdit raporu yayımladığını aktardı.

Yapay zeka oturumunda ise üretken yapay zeka araçlarının artık otonom işlem yapabilen yapay zeka ajanlarına dönüştüğünü vurgulayan Lozhkin, bu dönüşümün işletmeler için yeni bir saldırı yüzeyi oluşturduğunu söyledi.

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Omar Amin de gelişmiş kalıcı tehdit gruplarının artık yalnızca sistemlere sızmayı değil, mümkün olduğunca uzun süre fark edilmeden ağ içinde kalmayı hedeflediğini belirterek, saldırganların hassas projelere, kurumsal belgelere, e-posta hesaplarına ve kimlik bilgilerine erişim sağlamaya odaklandığını aktardı.

Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout da gelişmiş zararlı yazılımların giderek daha fazla reklam yazılımı görünümüne büründüğünü dile getirerek, saldırganların dijital reklam ekosistemini kullanarak hedef profillemesi yaptığını ve kullanıcı etkileşimi gerektirmeyen yöntemlerle casus yazılım yükleyebildiğini ifade etti.