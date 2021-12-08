Kaspersky VPN Secure Connection'ın özellikler listesi genişletildi

Kaspersky, Kaspersky VPN Secure Connection kullanıcıları için mevcut özellikler listesini iyileştirdi ve genişletti.

Kaspersky açıklamasına göre, güncellemeler, konum şehirlerin ortaya çıkmasının yanı sıra Kaspersky VPN hizmetinin evdeki ağ yönlendiricisine veya diğer bağlı cihazlara eklenebilmesi yeteneğini içeriyor.

Kullanıcılar artık çevrim içi verilerine ne olduğuna daha fazla dikkat ediyor ve korumaya çalışıyor. Tüm bunlar, artık hassas iş verilerinin korunması ve çevrim içi kişisel gizliliğin sağlanması için kullanılan VPN hizmetlerinin popülaritesinin artmasına yol açtı.

Son güncellemeyle kullanıcılar, bölgelerin yanı sıra artık konum-şehirlere de bağlanabiliyor. Dünya çapında 20 şehir bağlantı için kullanılabiliyor. Şehir konumları şu an Android, iOS ve Mac cihazlarda çalışıyor. Windows özelliği gelecek yılın başlarında kullanıma sunulacak. Toplamda kullanıcılar 54 bölgede 70'den fazla konuma bağlanabiliyor.

"Güvenilir araçları kullandığınızdan emin olun"

Tüketiciler, Kaspersky VPN Secure Connection aracılığıyla yönlendiricileri VPN'e dahil ederek ev Wi-Fi ağlarını koruyabiliyor. Bu özellik, yerleşik veya standart OpenVPN istemcisini destekleyen tüm cihazlarda mevcut. Kullanıcı bir yönlendiriciyi Kaspersky VPN Secure Connection'a bağlarsa, bu yönlendiriciye bağlı tüm cihazlar koruma altına alınıyor.

Ayrıca kullanıcılar, OpenVPN aracılığıyla şu anda doğrudan ürün tarafından desteklenmeyen cihazları ve işletim sistemlerini (OS) Kaspersky VPN Secure Connection'a bağlama olanağına sahip ve buna Linux, Chromebook, FireTV ve AndroidTV dahil. Bu özellik premium kullanıcılar için geçerli olacak.

Kaspersky VPN Secure Connection artık kolluk kuvvetleri veya devletlerin talep etmesi durumunda hizmetin kullanıcının kişisel verilerini nasıl topladığını ve işlediğini açıklayan kendi şeffaflık ve güvenlik sayfasına sahip. Bu sayfa, kullanıcıların gizlilik konusundaki en önemli soruları cevaplamalarına yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, tüketicilerin artık kimlerle bilgi paylaştıklarını, verilerinin nasıl saklandığını ve işlendiğini daha bilinçli ve dikkatli bir şekilde izlediğini belirterek, "İnsanlar kendileri için daha güvenli bir ortam yaratmayı öğreniyor ve dijital mahremiyete daha büyük bir talep var. Kaspersky'nin araştırmasına göre, internet kullanıcılarının yüzde 65'i kişisel verilerin çevrim içi ortamda çalınmasından endişe duyuyor. Güvenlik ve gizliliklerinden endişe edenler için VPN gerekli bir hizmet. Bu nedenle güvenilir ve şeffaf veri işleme yöntemiyle güvenilir araçları kullandığınızdan emin olun." ifadelerini kullandı.