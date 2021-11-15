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Kaspersky, XDR platformunu güçlendirmek için Brain4Net'i satın aldı - Son Dakika

Kaspersky, XDR platformunu güçlendirmek için Brain4Net'i satın aldı

15.11.2021 11:53
Kaspersky, XDR platformunu güçlendirmek için Brain4Net'i satın aldı

Küresel siber güvenlik ve uç nokta koruma hizmetleri sunan Kaspersky, Brain4Net'i satın aldı.

Küresel siber güvenlik ve uç nokta koruma hizmetleri sunan Kaspersky, Brain4Net'i satın aldı.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, Brain4Net, işletmelerin ve hizmet sağlayıcıların Yazılım Tanımlı Geniş Alan Ağı (SD-WAN) ve Ağ İşlevleri Sanallaştırma gibi çağdaş teknolojileri mevcut ağ altyapılarına uyarlamalarına yardımcı olan çözümler ve hizmetler geliştiriyor.

Brain4Net'in ekibinin bünyesine katılmasıyla Kaspersky, müşterilerine gelişmiş ağ güvenliği stratejilerinin yanı sıra Edge Güvenli Erişim Hizmeti ve gelişmiş XDR teklifleri sunacak.

Verilen bilgiye göre, dünya genelinde tüm bulut harcamalarının 2025'e kadar 1,3 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda, kuruluşların salgın ve bunun uzak iş gücü üzerindeki etkisiyle hızlanan dağıtık altyapılarını yönetmeleri ve gelişmiş tehditlerden korumaları zorlaşıyor. SD-WAN, bu noktada verimli yönetim sağlayarak ve tüm altyapının korunması için güvenlik işlevlerinin kullanımını basitleştirerek ekiplerin bu zorluğun üstesinden gelmelerini sağlıyor.

Genel bulut hizmetleriyle şubeler ve veri merkezleri arasında hareket eden büyük hacimli veri ve uzak iş gücünün oluşturduğu veri trafiği, konumdan bağımsız olarak kullanıcılar için anında, istikrarlı ve güvenli erişim ihtiyacı gerektiriyor. Bu, Gartner tarafından Edge Güvenli Erişim Hizmeti (SASE) olarak adlandırılan, güvenliği ve bağlantıyı olması gerektiği gibi bir araya getiren yeni bir ağ güvenliği konseptini gündeme getirdi.

Kaspersky, Brain4Net'i satın alarak Kaspersky'nin sınıfının "en iyi" güvenlik çözümlerini ve teknolojilerini Brain4Net'in ağ düzenleme ve kontrol yetenekleri ve uzmanlığıyla birleştirecek birleşik bir platform sunarak, pazara yeni bir SASE teklifi getirmeyi hedefliyor. Bu stratejik hamle sayesinde Kaspersky, kurumsal müşterilerine hem güvenlik hem de bağlantı hizmetleri sunabilecek. Bu sayede Kaspersky'nin sunacağı SASE teklifleri bulut erişim güvenlik aracısı (CASB), bulut güvenli web ağ geçidi (SWG), bulut iş yükü koruma platformu (CWPP), bulut güvenliği yönetimi (CSPM), sıfır güven ağ erişimi (ZTNA) ve diğer hizmetleri bir araya getirecek.

Yanıt verme süreleri azalacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky İş Geliştirme Müdürü Andrey Efremov, Brain4Net'in ağ düzenleme ve kontrolü için dünya standartlarında olgun teknolojiler ve hizmetler inşa eden yetenekli ekibiyle güçlerini birleştirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bilgi ve deneyimlerini Kaspersky'nin ödüllü güvenlik teknolojileri ve tanınmış tehdit uzmanlığıyla birleştirerek, kurumsal güvenlik vizyonumuzla mükemmel bir şekilde uyum sağlayacaklarına inanıyorum. Bu sayede sunacağımız yeni teklifler, güvenlik uzmanlarının tehdit tespitini, soruşturmayı ve iyileştirmeyi hızlandırmasına yardımcı olacak ve yanıt verme süresini azaltacaktır." ifadelerini kuıllandı.

Brain4Net Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Max Kaminskiy de şunları kaydetti:

"Kaspersky ekibine katılmaktan mutluluk duyuyoruz. SD-WAN teknolojisinin yaygınlaşması için güçlü bir iş senaryosuna ihtiyaç var. Bu yüzden Kaspersky XDR ile ortaklık yapıyoruz. Brain4Net'in teknoloji seçimi, şirketin ürünlerinin ve yetkinliklerinin ileri seviyesini kanıtlıyor. Hep birlikte dünyayı daha güvenli ve konforlu bir yer haline getirmeye devam edeceğiz."

Gelişmiş Kaspersky XDR'nin evrimi başlıyor

Açıklamaya göre, mevcut güvenlik çözümleri, gelişmiş tehditleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak için bütünsel bir yaklaşım sunamayabiliyor. Yalnızca üçüncü taraf ağ denetimlerinin uç nokta güvenlik satıcılarının sağladığı Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) sınıfı çözümlere bir araya getirilmesi, kurumsal platformlarda karşılaşılan olaylar üzerinde yeterli görünürlük ve araştırma yeteneği sağlamıyor.

Satın alma, Kaspersky'nin mevcut çözümlerini tam ölçekli Genişletilmiş Algılama ve Yanıt (XDR) olarak sunmasına da olanak sağlayacak. SASE ağ trafiğinden telemetri verilerini toplama, ağ genelinde ve uçlarda herhangi bir yerde saldırıyı durdurma ve SASE aracılığıyla tek bir kontrol noktası oluşturarak orkestrasyon ve yönetimi basitleştirme yetenekleri dahil olmak üzere, XDR için bariz faydalar sağlıyor.

Buluta özgü EDR çözümüne dayanan yeni XDR teklifi, tüm uç noktalarda ve ağda yapay zeka tabanlı algılama ve otomatik yanıt için daha iyi görünürlük ve gelişmiş işlevsellik sağlayacak. Kaspersky XDR, özellikle ağ segmentasyon araçlarıyla birlikte çok çeşitli otomatik yanıt senaryolarını beraberinde getirecek.

Ayrıca, Kaspersky XDR, birleşik sunucu mimarisini temel alacak ve tek bir web konsolu üzerinden merkezi yönetim sağlayacak. Müşteriler ağ, web trafiği, e-posta, iş istasyonları, sunucular ve sanal makineler gibi tüm popüler giriş noktalarını olası tehditlere karşı kontrol edebilecek ve güvenilir bir şekilde koruyabilecek. SASE ile çalışan XDR platformu, işletmelerin sıfır güven stratejisini uygulamasına olanak sağlayacak. Platform, yerleşik ileri teknoloji algılama ve analizine ek olarak, önde gelen Kaspersky uzmanları tarafından sürekli güncellenen ve doğrulanan dünyanın öncü tehdit istihbaratından (TI) yararlanacak.

Tüm bu bileşenler, Kaspersky'nin kurumsal siber güvenliğin gelecek vizyonunu oluşturan ekosistemin ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Bu ekosistemin temel unsurunu Kaspersky Open Single Management Platform oluşturuyor. Kaspersky, XDR'ı oluşturmak için tek bir buluta özgü teknolojik platform haline gelecek ve dağıtım modelinde agnostik mimarisini kullanacak. Bu şekilde platform genel bulut, özel bulut ve hatta şirket içinde kullanılabilir hale gelecek.

Kaspersky, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky, XDR platformunu güçlendirmek için Brain4Net'i satın aldı - Son Dakika Ekonomi


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