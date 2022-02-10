Kastamonu'da bal üretimi ve hayvan sayısı azaldı, kümes hayvanı sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı hayvansal üretim İstatistiklerine göre Kastamonu'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı düşerken, kümes hayvanı üretimi ise arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 yılı hayvansal üretim istatistikleri açıklandı. Verilere göre, Kastamonu'da büyükbaş hayvan sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 azalarak 276 bin 859 oldu. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 3,7 ise azalarak 275 bin 575 baş olurken manda sayısı da yüzde 8,1 azalmayla bin 284'e düştü.

Küçükbaş hayvan sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,1 oranında azalarak 108 bin 988 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 oranında artarak 83 bin 358 baş olarak gerçekleşti. Keçi sayısında ise bir önceki yıla göre yüzde 4,8 oranında bir azalış meydana geldi ve 25 bin 630 baş oldu.

Kastamonu'da 2021 yılında toplam bin 491 işletmede 80 bin 383 adet kovan ile bal üretimi yapıldı. Bal üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26,1 azalarak 279 ton olurken, balmumu üretimi ise yüzde 1,2 azalarak 17,4 tona düştü.

2021 yılı verilerine göre Kastamonu'da 767 bin 216 adet kümes hayvanı bulunuyor. 2021 yılı sonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 24,7 artarak 497 bin adet, yumurta tavuğu sayısı yüzde 1,3 artışla 249 bin 641 adet olarak açıklandı. Hindi sayısı 13 bin 139 adet, kaz sayısı 4 bin 550 ve ördek sayısı da 2 bin 886 adet oldu. - KASTAMONU