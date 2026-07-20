Kastamonu'da Haziran'da 540 Konut Satıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Haziran'da 540 Konut Satıldı

20.07.2026 14:56
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TÜİK verilerine göre, Kastamonu'da Haziran ayında konut satışları 128 adet artarak 540 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu'da Haziran ayında 540 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre, Haziran ayında Kastamonu genelinde 540 adet konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 128 adet arttı. Haziran ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 79 adet oldu. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 34 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 14,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 33 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 46 tanesi ise ikinci el satış oldu.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 94 adet artarak 461 adet oldu. Haziran ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 85,4 oldu. Haziran ayında Kastamonu genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 99 adet artarak 234 adeti bulurken, ilk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 43,3 oldu. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 29 adet artarak 306 olarak kayıtlara geçti. Kastamonu'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,7 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da Haziran'da 540 Konut Satıldı - Son Dakika

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