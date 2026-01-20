Kastamonu'da kadınlara istihdam ve üretim desteği sağlayacak iki proje hayata geçiyor

Kastamonu'da kadın istihdamını artıracak, yerel tarımı güçlendirecek ve geleneksel ürünleri sürdürülebilir üretimle geleceğe taşıyacak iki önemli proje için imzalar atıldı.

2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle hayata geçirilecek "Kadın Elinden HanSera" ile "Siyez İşleme Tesisi" projeleri imzalanarak sözleşmeye bağlandı. Kastamonu Valiliğinde, Vali Meftun Dallı başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde, toplam büyüklüğü yaklaşık 11 milyon 100 bin TL olan projelerin sözleşme protokolleri, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile proje yararlanıcısı kurumlar arasında imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde projelere sağlanacak destek ile kadın istihdamının artırılarak, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanması ve yerel ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Üretim ve istihdamın patronu kadınlar olacak

KUZKA desteğiyle, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam bütçesi 3 milyon 530 bin TL olan "Kadın Elinden HanSera" projesi kapsamında içinde yaz-kış sebze üretiminin yapılabileceği 4 adet modern sera kurulacak. Kadın emeğini üretimin merkezine alan proje, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde tüm üretim ve yönetim faaliyetlerini kadınların yürüteceği bin metrekare kapalı alana sahip Güneş Enerji Sistemleri (GES) ile desteklenen modern sera kurulumunu kapsıyor. Kadınların sahip olduğu Hanönü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafında işletilecek serada kurulacak GES sayesinde yaz-kış sürekli olarak biber, patlıcan, domates, salatalık ve çilek gibi ürünler yıl boyunca yetiştirilebilecek. Proje sayesinde ilçede yaşayan en az 20 kadın düzenli gelir elde etme imkanına kavuşurken, kadınlar yalnızca çalışan değil, üretimin de doğrudan sahibi olacaklar.

"Kadın istihdamını desteklemeyi amaçlıyoruz"

Hanönü Kadın Girişimciler Sera Projesi ile ilgili bilgi veren KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Hanönü Kadın Girişimciler Sera Projesi, 'HANSERA' adıyla kısalttığımız bu proje kapsamında, Hanönü'nde örtü altı tarımı yaygınlaştırmaya yönelik bir sera kurulumu gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde kadın kooperatifimiz, seranın işletilmesi sürecinde aktif olarak görev alacaktır. Bu projeyle hem kadın kooperatifimiz bünyesinde üretim yapacak kadın girişimcilerimizin önünü açmayı hem de kadın istihdamını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, son dönemde etkisini giderek artıran iklim değişikliği nedeniyle tarımda yeni ve modern tekniklerin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, örtü altı tarımı yaygınlaştırmak amacıyla ilçedeki çiftçilere yönelik eğitimler ve demonstrasyon alanları oluşturulacaktır. Tarım İlçe Müdürlüğümüz tarafından eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. Proje kapsamında, kadın kooperatifimizin üretim yapabileceği bir alan oluşturulurken, aynı zamanda çiftçilerimizin farkındalığını artıracak bir merkez işlevi de üstlenilecektir. Bu projede yaklaşık 20 kadın üreticinin görev alması beklenmektedir. Ayrıca her biri 250 metrekare olmak üzere toplam dört sera kurulacaktır. Bu seralarda marul, domates, salatalık, biber ve çilek gibi yıl boyunca üretimi yapılabilen ürünler yetiştirilecekti" dedi.

"Bu proje, seracılık adına bir lokomotif olacaktır"

Projenin seracılığın geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç ise, "Bu projenin iki açıdan büyük önemi bulunmaktadır. Birincisi, kadın kooperatiflerimizin desteklenmesi bakımından gelir getirici ve istihdam oluşturucu bir unsur olmasıdır. Hanönü Kadın Kooperatifimizle bu projede birlikte çalışıyoruz. Kendileri son derece gayretli ve çok güzel işlere imza atıyorlar. Bu yönüyle de projenin örnek teşkil edeceğine inanıyorum. İkinci önemli husus ise seracılıktır. Kastamonu, kendine has doğası ve iklimi nedeniyle seracılığı yaygınlaştırmak istediğimiz bir ildir. Merkez ve 19 ilçeyi değerlendirdiğimizde, coğrafi ve iklimsel açıdan seracılığa en uygun bölgenin Hanönü ilçesi olduğunu düşünüyoruz. Bu proje, seracılık adına bir lokomotif olacaktır" diye konuştu.

Hanönü Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Melahat Şengül de projenin kendileri için önemli bir katkı sunacağını ifae etti.

Siyezde hedef büyüten proje hayata geçiriliyor

İhsangazi Belediye Başkanlığı tarafından, KUZKA desteğiyle hayata geçirilecek 7 milyon 578 bin TL bütçeli "Siyez İşleme Tesisi" proje ile siyez buğdayının işlenmesindeki ilk aşama olan tohum eleme süreci modern makine ve ekipmanlarla güçlendirilerek, yöresel ürünlerin alıcı ile buluşturulacağı satış alanları oluşturulacak. Kadınların, çiftçilerin ve dezavantajlı grupların ürettikleri yöresel ürünleri doğrudan tüketiciye sunabilecekleri satış alanı, aynı zamanda siyez üretiminin sürdürülebilirliğinin ve yerel üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinde etkin rol üstlenecek.

Hayata geçirilecek bu iki proje, Kastamonu'da kadın emeğini güçlendiren, yerel tarımı destekleyen ve Kastamonu'nun geleneksel değerlerini ekonomik kazanca dönüştürmesi ve bölgenin sosyal kalkınmasına uzun vadeli katkı sunması bakımından önem taşıyor.

"Siyez üreticilerine yönelik bir tohum eleme makinesi ya da hattı kurulacaktır"

"Siyez İşleme Tesisi" projesiyle ilgili konuşan KUZKA Genel Sekreteri Genç, "Daha önce Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 'İhsangazi Tohumdan Geleceğe' adlı bir projeyi hayata geçirmiştik. Bu proje kapsamında siyez unu üretimine yönelik bir tesis kurulumunu gerçekleştirmiştik. Yeni projemizde ise bu tesisin sürdürülebilirliğine ilave katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bu tesis ve siyez üreticilerine yönelik bir tohum eleme makinesi ya da hattı kurulacaktır. Bu makine sayesinde siyezin içindeki taş ve diğer yabancı maddeler ayrılacak, ürünlerin sınıflandırılması gerçekleştirilecektir. Üreticilerimiz de kendi ürünlerini getirerek bu eleme işlemini burada yapabileceklerdir. Proje kapsamında ayrıca bir satış alanı da oluşturulacaktır. Belediyemiz üretilen ürünlerin satışını yapabileceği gibi, ilçemizdeki siyez üreticilerimiz de bu pazarda doğrudan kendi ürünlerini satma imkanı bulacaktır. Böylece aracı olmadan doğrudan satış yapma fırsatı elde edeceklerdir. Genel hatlarıyla projemiz bu şekildedir. Belediye başkanımızın eklemek istediği bir husus varsa kendisi de paylaşabilir. Bu projenin ilçemize, siyez üreticilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık da, "Daha önce Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde bir proje gerçekleştirmiştik ve belediyemize ait bir siyez unu üretim tesisi kurmuştuk. Ancak bu tesis, bulgur üretimi ve bulgurun tasnifi noktasında eksik kalmıştı. Gerçekleştirilen bu yeni proje ile ilçemizde üretilen siyez bulgurunun belirli bir tasnife alınması sağlanacak ve üreticilerimizin ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturabilmesi mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

İki projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Meftun Dallı ise, "İhsangazi'de siyez ile özdeşleşmiş bir ilçedir. Bu projenin, bölgede siyezle ilgili yürütülen çalışmalara ve çiftçilerimizin gayretlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca İnebolu seracılık açısından önemli bir yol kat etti. Hanönü'nün de seracılıkta iyi bir yere geleceğine inanıyoruz. Bu işi kadınlarında sahiplenmesi bizleri mutlu etti. Her iki projenin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından her iki projenin de sözleşmeleri imzalandı.