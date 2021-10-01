Üye Girişi
Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı - Son Dakika

Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı

01.10.2021 17:15
Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı, System.String[]

Kastamonu'da gıda ve boya sektöründe geniş bir kullanım alanı olan kara mürverin hasadına başlandı.

Kastamonu'da gıda ve boya sektöründe geniş bir kullanım alanı olan kara mürverin hasadına başlandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Mürver Yetiştiriciliği ve Mürver Ürünlerinin Değerlendirilmesi" projesi kapsamında hasat etkinliği düzenledi. Taşköprü'nün Bademci köyünde gerçekleştirilen hasat etkinliğine Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, KTV Şube Müdürü Uğur Ertop, Bahar Çakır, Alev Sökmen, Sarı Konak Kadın Kooperatifi Başkanı Mihriban Tüfekçi, Ziraat Mühendisi Ömür Onur ve Ziraat Yüksek Mühendisi Neriman Delge katıldı.

Kastamonu'da şu ana kadar 30 milyon TL'lik hibe destekleme ödemesi yaptıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "Tarımda yeni ürün, teknik bilgi ve yeni teknolojilerin üreticilerimizle buluşmasında İl Müdürlüğümüz hep öncü olmuş çalışmalarına artırarak bu yönde devam etmiştir. Her zaman ifade ettiğim gibi üretmek sizden, destek bizden. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2021 yılı içerisinde 61 milyon TL'si bitkisel üretim destekleri olmak üzere toplamda 60 milyon TL'lik tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesabına aktardık. Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak gerek genel bütçe gerekse İl Özel İdaresi bütçesinden irili ufaklı yaklaşık 300'ün üzerinde projeye yaklaşık 30 milyon TL destekleme ödemesini hibe olarak yaptık. Bugün yine burada başka bir projenin hasat şenliğini yapmak üzere biraya geldik" dedi.

"Bakanlık olarak önceliğimiz yeni ürünlerin yöre halkının kullanımına açılmasıdır"

Mürver bitkisinin önemine değinen Önlem, "Mürver yörede bolca yetişen ancak değeri yöre halkı tarafından pek bilinen bir ürün değildir. Oysa sapından yaprağına, çiçeğinden meyvesine çok geniş bir kullanım alanı olan kara mürver, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde, reçel ve şurup olarak sofralarımızda, boyacılık sektöründe çok rahatlıkla kullanılabilmektedir. Her bitki gibi kara mürverin de kendine has özellikleri mevcuttur. Yemişi çiğ olarak asla tüketilmemeli, mutlak suretle ısıl işlem görmelidir. Çiçeklerinden reçel, şurup vs. yapılabilir. Kurutulan çiçekleri kışın ıhlamur gibi demlenerek kullanılabilir. Hatta kızartılarak şuruba atılan çiçeklerden tatlı bile yapılabilir. Ancak cüce mürverden mutlaka kaçının. Zehirlidir. Sayılan bunca faydasının yanında neden Kastamonu'da kara mürver derseniz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak önceliğimiz yeni ürünlerin yöre halkının kullanımına açılmasıdır. Yörede tanınırlığının arttırılmasıdır. Bunun yanı sıra bakanlığımızın tarımsal sulama politikalarına çok uygun bir bitkidir. Sulama ve aşırı bakım istekleri yoktur. Yüksek rakımlara kadar yetişebilir. Yetiştiriciliği ve adaptasyonu kolaydır. Özellikle kırsalda yaşayan kadınlarımız için zahmeti az, geliri yüksek bir üretim kaynağıdır" diye konuştu.

"44 çiftçimize Halk Eğitim Belgeli sertifika dağıttık"

Mürver bitkisinin özellikle kadın çiftçiler için yeni bir geçim kapısı olduğunu ifade eden İl Müdürü Önlem, "Proje ile amacımız, yöre kadınının gelir getirici faaliyetlerine aslında tanıdıkları ancak faydasını pek bilmedikleri bir ürün eklemek. Aynı zamanda kurulacak demonstrasyonlarla kültüre alınmış çeşitlerin üretimini yaygınlaştırarak, doğadan toplamada yaşanacak riskleri azaltmak. Zira bilinçsiz toplanmaması gerekir. Doğadan toplama yapmadan önce mutlak surette İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden konu ile ilgili bilgi almanız doğru olacaktır. Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından Kadın Çiftçilere Yönelik İl Özel Projeleri kapsamında desteklenen projemizde bugüne kadar merkez ve Daday ilçelerinde 2 ayrı tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açarak toplamda 34'ü kadın çiftçimiz olmak üzere toplam 44 çiftçimize Halk Eğitim belgeli sertifika dağıttık. Hem kara mürver hem de diğer tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında bilgiler verdik. Kastamonu Üniversitesi işbirliği ile haziran ayında tıbbi ve aromatik bitkilerde bakım konulu uygulamalı eğitim düzenledik. Eğitime 45'i kadın üretici ve çiftçi olmak üzere 52 kişi katıldı. Yine merkez köylerimizde 58 kadın çiftçinin katılımı ile kara mürver ve yetiştiriciliği konularında bilgilendirme toplantıları düzenledik. Daday ilçemizde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarının da katılımı ile 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde İyi Tarım Uygulamaları, Kültürel Bakım ve Biyolojik Mücadele' konulu eğitim düzenledik. Haziran ayında düzenlediğimiz 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Bakım' konulu uygulamalı eğitimin devamı olarak eylül ayında 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Hasat ve Kurutma' ile ilgili uygulamalı eğitim düzenledik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın kadın çiftçilere verdiği önemin bir yansımasıdır bizim de Kastamonulu kadın çiftçilerimize verdiğimiz önem ve destek. Kadın çiftçilerimizi her türlü yenilikle buluşturmak için gerekli özen ve hassasiyeti göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmamalı" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı
Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı
Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı
Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı
Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı
Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı
Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı

Kastamonu, Bitki, Hasat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı 17:04 Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi 16:52 Erkek arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti 16:36 Aşı yaptırmayan Hasan Ali öğretmen, koronavirüsten hayatını kaybetti Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı 16:27 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı 16:05 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı 15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı 15:13 Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı

Son Dakika Haberleri
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
17:04 Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
17:00 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına cevap geldi: MHP'ye yapılmıştır
16:49 Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi
16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
16:27 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021
16:26 Lise öğrencilerin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı
16:24 Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı
16:19 Lionel Messi'nin kaldığı otelde hırsızlık olayı, ailesini tedirgin etti
16:04 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı
Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak         
17:12
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına cevap geldi: MHP'ye yapılmıştır Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına cevap geldi: MHP'ye yapılmıştır         
17:00
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Faslı kadın, 10 bin metre yükseklikte doğum yaptı Faslı kadın, 10 bin metre yükseklikte doğum yaptı         
16:41
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı         
16:24
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Bahçeşehir Koleji'nde yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'nde yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 17:22:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da kara mürverin hasadı başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement