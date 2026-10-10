Kastamonu\'da kuzu kestanesi toplanıyor, kilosu 250-350 TL\'den alıcı buluyor

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Kastamonu'da 'kuzu kestanesi' hasadı başladı. İnce kabuğu ve kendine has tatlı aromasıyla öne çıkan kestanenin kilogramı 250 ila 350 liradan satışa sunuluyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerinden Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Doğanyurt ve İnebolu başta olmak üzere bölgede vatandaşların geçim kaynağı olan kestanede hasat başladı. Geçen yılllarda 'gal arısı' zararlısı sebebiyle rekoltesi düşen kestanede bu yıl yeniden artan verim ise yüzleri güldürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan mücadeleyle gal arısının etkisinin yitirilmesiyle rekoltesi artan kestaneler vatandaşlar tarafından ormanlık alanlarından toplanıyor. Kestane ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Doğanyurt ilçesinde toplanan kestaneler ise Türkiye'nin farklı illerinden yoğun talep görüyor.

Vatandaşlar tarafından toplanan ve çeşitli aşamalardan geçirilerek boyutlarına ayrılan ve temizlenen kestaneler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Yıllık 20 milyon TL gelir kaynağının elde edildiği Doğanyurt ilçesinde, lezzetiyle damaklarda tat bırakan kuzu kestanesinin kilogramı 250 ila 350 TL arasında alıcı buluyor.

"Bu sene verim güzeldi"

Doğanyurt ilçesinde 25 yıldır kestane üretimi yapan Devrim Uçar, "Giresun, Trabzon, Samsun, İstanbul gibi illere gönderiyorum. Orta boy kestaneyi 250 TL, iri boy kestaneyi ise 350 TL'ye satıyoruz. Her gün 3 ila 5 ton arasında mal veriyorum. Aslında bu kestanemiz kuzu kestanesi. Tatlı olmasından dolayı kestanemiz meşhurdur. Bartın, Bursa gibi şehirlerde yetişen kestaneyle aynı değil. Oraların kestanesine benzemez. Kuzu kestanesi çürümez. Bu sene kestanemiz çok oldu. Biz de burada temizliyoruz. Çürük yok. Bu sene verim güzeldi. Miktar olarak az ama geçen seneye göre çok iyi. Ormanlardaki hastalık biraz azaldı. İnşallah seneye bu kestane daha güzel olacak, daha iyi olacak. Devletimiz zararlıyla mücadele için ormanlara böcek salımı yapıyor, ilaç veriyorlar. Bu zararlı çok faydasız oldu. Gal arısından ormanlarımız arınırsa daha güzel olacak" dedi.

Kestanenin temizliğini ve boy ayrımını yaptıktan sonra sattıklarını belirten Uçar, "Kestanemizi makinemize koyuyoruz. İki boy, üç boy şeklinde ayırıyoruz. Birinci sınıf oluyor, ikinci sınıf oluyor. İkinci sınıfı birinci sınıfla karıştırmıyoruz, ayrı tutuyoruz. Alıcı arkadaş geldiği zaman temizlenmiş şekilde veriyoruz. Eğer makineden temizlenmemiş isterse direkt ormandan toplandığı şekilde öyle de satıyoruz" diye konuştu.

Kestanenin vatandaşların yüzünü güldürdüğünü belirten Uçar, "Köylü bir destek alıyor, bir gelir alıyor, çok iyi gelir. En az kırsalda yaşayan köylülerimize en az 20 milyon lira para gelir. Her akşam köylere gidiyorum, vatandaşların topladığı kestaneleri topluyorum. Köylülerin sıcak bir şekilde cebine para giriyor, hakkını alıyor" şeklinde konuştu.

Giresun'dan Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine kestane satın almak için gelen Muharrem Şen ise, "Yaklaşık 17 senedir yılın belli dönemlerinde Doğanyurt'a gelir kestane alırım. Halde marketlere, manavlara, pazarlayıcılara satıyoruz. Doğanyurt'un kestanesinden memnunuz. Vatandaşlarımız da kazandıkları paradan inşallah memnundur. Bugün de 2 ton civarında kestane satın aldık. Allah bereket versin. Bu sene geçen yıllara göre ürün daha iyi" ifadelerini kullandı.