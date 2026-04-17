Kastamonu Üniversitesi\'nden Jeopark Projeleri

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı iş birliğinde yürütülen jeopark temalı ihtisaslaşma projeleri kapsamında önemli bir adım atıldı. Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen proje çağrısı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 15 proje desteklenmeye hak kazandı.

Bölgenin doğal mirasının korunması, jeolojik değerlerin tanıtılması ve sürdürülebilir turizm anlayışının geliştirilmesini amaçlayan projeler; bilimsel araştırmadan saha uygulamalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Kabul edilen projelerin, başta Kastamonu olmak üzere Karadeniz bölgesinde jeopark bilincinin yaygınlaştırılmasına ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, ilerleyen süreçte projelerin uygulanma aşamasına geçileceğini ve elde edilecek çıktılarla bölgenin jeoturizm potansiyelinin daha görünür hale getirileceğini ifade etti. - KASTAMONU