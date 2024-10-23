Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Arasındaki Farklar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Arasındaki Farklar

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Arasındaki Farklar

Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, kat mülkiyeti ve kat irtifakının önemli farklarına dikkat çekerek, bu iki kavramın bilinçli bir şekilde anlaşılmasının önemine vurgu yaptı. Kat irtifakının geçici bir tapu türü olduğunu, kat mülkiyetinin ise tamamlanmış bir gayrimenkulü ifade ettiğini belirtti.

23.10.2024 09:34  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, gayrimenkul sektöründe klişe sorunlardan birinin de kat mülkiyeti ve kat irtifakı arasındaki bilinmeyen fark olduğunu söyledi.

Kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki ince çizgiye dikkat çeken Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, "Kat irtifakı, bir inşaat projesinin onaylandığı anlamına gelir. İnşaat faaliyetleri devam etmekte olan bir arsa üzerinde hak sahiplerine ait payların belirlenmesi hedefiyle geçici olarak çıkarılan tapu çeşididir. Kat mülkiyeti ise, inşası tamamlanan gayrimenkulün yasal mevzuata uygun şekilde yapıldığını ortaya koyar. Kat mülkiyeti alınmış gayrimenkul; imar mevzuatına uygun yapılmış kusursuz bir yapı demektir. Kat irtifakında tapu cinsi 'arsa' olarak belirtilir ve mülkünüz doğrultusunda arsa üzerinden belirli bir alan size verilir. Kat mülkiyetine geçiş yapıldığında ise tapu cinsi 'bina' olarak değişir" dedi.

Kat irtifakı tapulu bir mülk için yanlış bilinenlerin aksine bu tapu ile alım-satım, ipotek, teminat gösterme, şerh koydurma, kredi kullanma, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri alma gibi konularda bir sorun yaşanmadığını ifade eden Re/Max Leon Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, "Vatandaşların, 'Kat irtifaklı tapumuz var ama iskanı alınmış' dediğinde ise belediye, inşaatın projeye uygun yapıldığına karar vermiş olup iskan belgesi vermiş olabilir. Değerleme ve ekspertiz raporlarına bakıldığında ise kat mülkiyetli taşınmazların kat irtifaklılardan yüzde 20 oranında daha yüksek rakamlarla değerleme yapıldığı bilinmektedir" dedi.

Kat irtifaklı veya kat mülkiyetli tapulu mülk alırken vatandaşlar nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, "Mülkün mevcut fiziki durumu ile projesinin uyumlu olup olmadığının ilgili belediyeden kontrol edilmesi gerekir. Sebebi ise kat mülkiyetine geçebilmenin şartlarından bir tanesidir. Mülkün kat mülkiyetli olamamasının sebeplerinden biri bu durum olabilir. Bireysel olarak kat mülkiyetine geçiş mümkün değildir. Kat mülkiyetini almak müteahhit firmanın görevidir. Ancak müteahhit firmanın görevini yapmaması durumunda apartman ve site maliklerinin tamamının müracaatı ve gerekli yasal prosedürleri ile ilgili belediyeden iskan raporu alındıktan sonra tapu müdürlüğünde cins değişikliği yaptırmaları mümkündür" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sakarya, Finans, Hukuk, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Arasındaki Farklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
15:19 ABD’de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
15:02 Manchester United’dan İstanbul mesajı Manchester United'dan İstanbul mesajı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:55 Hindistan’da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:43 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris’te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
14:34 Görüntü dehşet verici HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
14:11 Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 10:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Arasındaki Farklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.