Katar: Petrol üretiminin düşürülmesi kararını siyasallaştırmayı reddediyoruz - Son Dakika
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Katar: Petrol üretiminin düşürülmesi kararını siyasallaştırmayı reddediyoruz

19.10.2022 02:10
Katar: Petrol üretiminin düşürülmesi kararını siyasallaştırmayı reddediyoruz

Katar'ın Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Sad el-Kabi, OPEC+'da alınan petrol üretiminin azaltılması kararının siyasallaştırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Katar'ın Enerjiden Sorumlu Devlet Bakanı Sad el-Kabi, OPEC+'da alınan petrol üretiminin azaltılması kararının siyasallaştırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Katar haber ajansına (QNA) göre, Kabi, Harsa kentinde güneş enerji santrali açılışı sebebiyle düzenlenen basın toplantısında, petrol üretiminin düşürülmesine ilişkin OPEC+ kararına dair açıklamalarda bulundu.

Kabi, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Biz OPEC üyesi değiliz ancak örgütün eski bir üyesi olarak deneyimimize göre, kararlar örgüt içinde arz talep dengesinin gerçekleştirilmesi için teknik ve ticari veriler temeli üzerinde alınıyor. Petrol üretiminin düşürülmesi kararını siyasallaştırmayı reddediyoruz."

Bu türden kararların uzlaşıyla alındığını hatırlatan Kabi, "Ben üye ülkelerin bakanlarından yapılan açıklamaları inceledikten sonra, bunun örgüt üyelerinin çıkarlarına hizmet eden teknik bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kabi, Asyalı müşterileriyle imzalanmış olan gaz siparişlerini bu kış Avrupa'ya kesinlikle yönlendirmeyeceğini, ister Avrupa'da ister Asya'da olsun herhangi bir müşteriyle yaptığı anlaşmalara devletin bağlı kalacağını vurguladı.

Katar Enerji Şirketinin dünyada sıvılaştırılmış gaz alanında en büyük olmayı hedeflediğine dikkati çeken Kabi, bunun organik büyümeyle sağlanacağını ve fiili olarak ticari ekipler oluşturulması yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Ne olmuştu?

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna- Rusya savaşında Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve örgütün en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden payını almıştı.

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Kaynak: AA

Katar, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Katar: Petrol üretiminin düşürülmesi kararını siyasallaştırmayı reddediyoruz - Son Dakika

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