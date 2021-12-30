Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,66 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,66 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: