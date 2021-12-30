Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,66 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 0,66 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,62 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,055783
|-2,66
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,532654
|-0,66
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030105
|-0,62
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,221469
|-0,49
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,128898
|-0,43
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,798462
|-0,39
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,034439
|-0,36
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,641600
|-0,35
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,274817
|-0,35
|Deniz Port. Borç. Araç. Fonu
|0,028103
|-0,25
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi